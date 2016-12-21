Андрей Маковеев: "Бойкот Чехии? Это как минимум невоспитанно"

Бывший биатлонист сборной России Андрей Маковеев раскритиковал решение сборных Чехии и Великобритании о бойкоте этапа кубка мира в Тюмени. Он подчеркнул, что сперва нужно доказать в суде, что российские спортсмены действительно употребляли допинг.

– Как можно бойкотировать соревнования, когда еще не представлены никакие доказательства? Это бредовая идея, – сказал Маковеев. – Все это основано на докладе одного человека, который, в свою очередь выслушал показания другого человека. Пусть для начала докажут юридически кто, как и когда употреблял допинг. И тогда уже кто-то может не здороваться со спортсменами или бойкотировать…

Но сейчас, это как минимум невоспитанно. Что касается России, волну негатива вызывает любой информационный повод. Пусть перепроверяют пробы и доказывают, что допинг был, тогда мы поверим во все, что происходит. (Любовь КОНЯЕВА)

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