В «Тампа-Бэй» надеются, что Кучеров избежал серьезной травмы

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер после победы над «Бостоном» (3:2) в пятом матче 2-го раунда Кубка Стэнли выразил надежду, что россиянин Никита Кучеров избежал серьезной травмы. Форвард получил повреждение в первом периоде в борьбе со Здено Харой. Во втором он вернулся на лед на несколько смен.

— Он вернулся на лед и даже немного поиграл, так что мы, конечно надеемся, что он выбыл ненадолго. Надеюсь, у нас будет возможность дать отдых нашим ребятам, включая его, — цитирует Sportsnet Купера.