Шестеркин рассказал, как в США отреагировали на снайперский рекорд Овечкина

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин рассказал, как в США отреагировали на снайперский рекорд нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

6 апреля Овечкин забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и побил достижение Уэйна Гретцки (894), который до этого был рекордсменом по числу заброшенных шайб в регулярках.

«Все на ушах стояли, думаю, точно так же, как и в России. Я в основном кручусь в хоккейных кругах, и это считается очень большим достижением. Таковым оно и является. Все люди, которые хоть немного соприкасались с хоккеем, знали об этом великом рекорде. Дай бог, чтобы Саша продолжал в том же духе и добрался до тысячи. Он большой молодец, мы за него очень рады. Как вратарь могу поблагодарить его за то, что рекордную шайбу он забил не мне», — приводит ТАСС слова Шестеркина.

После сезона-2024/25 у Овечкина 897 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.