Шестеркин рассказал, как в США отреагировали на снайперский рекорд Овечкина
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин рассказал, как в США отреагировали на снайперский рекорд нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.
6 апреля Овечкин забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и побил достижение Уэйна Гретцки (894), который до этого был рекордсменом по числу заброшенных шайб в регулярках.
«Все на ушах стояли, думаю, точно так же, как и в России. Я в основном кручусь в хоккейных кругах, и это считается очень большим достижением. Таковым оно и является. Все люди, которые хоть немного соприкасались с хоккеем, знали об этом великом рекорде. Дай бог, чтобы Саша продолжал в том же духе и добрался до тысячи. Он большой молодец, мы за него очень рады. Как вратарь могу поблагодарить его за то, что рекордную шайбу он забил не мне», — приводит ТАСС слова Шестеркина.
После сезона-2024/25 у Овечкина 897 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|19
|14
|5
|30
|2
|Нью-Джерси
|17
|12
|5
|24
|3
|Рейнджерс
|18
|10
|8
|21
|4
|Вашингтон
|15
|9
|6
|18
|5
|Айлендерс
|16
|7
|9
|17
|6
|Коламбус
|15
|7
|8
|14
|7
|Питтсбург
|17
|6
|11
|14
|8
|Филадельфия
|18
|4
|14
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|17
|12
|5
|25
|2
|Монреаль
|17
|11
|6
|25
|3
|Тампа-Бэй
|16
|11
|5
|24
|4
|Оттава
|18
|11
|7
|23
|5
|Флорида
|17
|9
|8
|20
|6
|Баффало
|16
|8
|8
|19
|7
|Торонто
|18
|8
|10
|18
|8
|Детройт
|18
|7
|11
|17
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|19
|12
|7
|28
|2
|Даллас
|17
|10
|7
|22
|3
|Колорадо
|18
|10
|8
|22
|4
|Нэшвилл
|17
|8
|9
|21
|5
|Юта
|18
|10
|8
|21
|6
|Сент-Луис
|17
|7
|10
|16
|7
|Виннипег
|17
|6
|11
|15
|8
|Чикаго
|18
|4
|14
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|18
|12
|6
|27
|2
|Вегас
|18
|11
|7
|24
|3
|Сиэтл
|16
|9
|7
|19
|4
|Анахайм
|17
|9
|8
|19
|5
|Калгари
|17
|7
|10
|15
|6
|Сан-Хосе
|19
|7
|12
|15
|7
|Лос-Анджелес
|15
|5
|10
|12
|8
|Ванкувер
|19
|3
|16
|7
|8.11
|01:00
|Сиэтл – Рейнджерс
|3 : 4
|8.11
|03:00
|Торонто – Монреаль
|2 : 4
|8.11
|03:00
|Айлендерс – Нью-Джерси
|4 : 5 ОТ
|8.11
|03:00
|Оттава – Юта
|4 : 2
|8.11
|04:00
|Миннесота – Тампа-Бэй
|3 : 4 ОТ
|8.11
|04:00
|Даллас – Сан-Хосе
|4 : 3
|8.11
|04:00
|Каролина – Чикаго
|9 : 2
|8.11
|05:00
|Лос-Анджелес – Питтсбург
|2 : 5
|8.11
|05:00
|Колорадо – Детройт
|4 : 0
|8.11
|06:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|4 : 2
|8.11
|21:00
|Бостон – Флорида
|- : -
|8.11
|23:30
|Баффало – Вегас
|- : -