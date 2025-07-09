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Шестеркин рассказал, как в США отреагировали на снайперский рекорд Овечкина

Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин рассказал, как в США отреагировали на снайперский рекорд нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

6 апреля Овечкин забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и побил достижение Уэйна Гретцки (894), который до этого был рекордсменом по числу заброшенных шайб в регулярках.

«Все на ушах стояли, думаю, точно так же, как и в России. Я в основном кручусь в хоккейных кругах, и это считается очень большим достижением. Таковым оно и является. Все люди, которые хоть немного соприкасались с хоккеем, знали об этом великом рекорде. Дай бог, чтобы Саша продолжал в том же духе и добрался до тысячи. Он большой молодец, мы за него очень рады. Как вратарь могу поблагодарить его за то, что рекордную шайбу он забил не мне», — приводит ТАСС слова Шестеркина.

После сезона-2024/25 у Овечкина 897 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Источник: ТАСС
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Александр Овечкин
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 19 14 5 30
2 Нью-Джерси 17 12 5 24
3 Рейнджерс 18 10 8 21
4 Вашингтон 15 9 6 18
5 Айлендерс 16 7 9 17
6 Коламбус 15 7 8 14
7 Питтсбург 17 6 11 14
8 Филадельфия 18 4 14 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 17 12 5 25
2 Монреаль 17 11 6 25
3 Тампа-Бэй 16 11 5 24
4 Оттава 18 11 7 23
5 Флорида 17 9 8 20
6 Баффало 16 8 8 19
7 Торонто 18 8 10 18
8 Детройт 18 7 11 17
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 19 12 7 28
2 Даллас 17 10 7 22
3 Колорадо 18 10 8 22
4 Нэшвилл 17 8 9 21
5 Юта 18 10 8 21
6 Сент-Луис 17 7 10 16
7 Виннипег 17 6 11 15
8 Чикаго 18 4 14 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 18 12 6 27
2 Вегас 18 11 7 24
3 Сиэтл 16 9 7 19
4 Анахайм 17 9 8 19
5 Калгари 17 7 10 15
6 Сан-Хосе 19 7 12 15
7 Лос-Анджелес 15 5 10 12
8 Ванкувер 19 3 16 7
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13.11
8.11 01:00 Сиэтл – Рейнджерс 3 : 4
8.11 03:00 Торонто – Монреаль 2 : 4
8.11 03:00 Айлендерс – Нью-Джерси 4 : 5 ОТ
8.11 03:00 Оттава – Юта 4 : 2
8.11 04:00 Миннесота – Тампа-Бэй 3 : 4 ОТ
8.11 04:00 Даллас – Сан-Хосе 4 : 3
8.11 04:00 Каролина – Чикаго 9 : 2
8.11 05:00 Лос-Анджелес – Питтсбург 2 : 5
8.11 05:00 Колорадо – Детройт 4 : 0
8.11 06:00 Эдмонтон – Ванкувер 4 : 2
8.11 21:00 Бостон – Флорида - : -
8.11 23:30 Баффало – Вегас - : -
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