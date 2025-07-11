«Торонто» обменял Ривза в «Сан-Хосе» на Труна

«Торонто» объявил об обмене нападающего Райана Ривза в «Сан-Хосе». За 38-летнего канадца «Мэйпл Лифс» получили защитника Генри Труна.

В сезоне-2024/25 Ривз отметился 2 голевыми передачами в 35 матчах регулярного чемпионата НХЛ. 24-летний Трун набрал 12 (2+10) очков в 60 играх.