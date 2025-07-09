Сергачев — о «Матче года»: «Автограф-сессию провести не получится»

Российский защитник «Юты Мамонт» Михаил Сергачев рассказал о «Матче года».

«Автограф-сессию провести не получится, но у нас будет фестиваль перед матчем. Это самое важное дополнение к «Матчу года», — рассказал Сергачев.

Игра пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» 13 июля.

Первая подобная игра состоялась в 2024 году. Тогда матч на «ЦСКА Арене» завершился ничьей — 8:8.