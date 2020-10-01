«Тампа» провела чемпионский парад. На воде

В среду, 30 сентября, хоккеисты «Тампы» провели чемпионский парад.

Сначала хоккеисты, тренеры и их семьи с Кубком Стэнли на нескольких катерах проплыли по реке Хиллсборо, следуя на футбольную арену «Раймонд Джеймс Стадион». Там и состоялась главная церемония по случаю победы «Лайтнинг» в плей-офф в присутствии болельщиков, которые находились на безопасном расстоянии друг от друга. Также фанаты выстроились вдоль реки, приветствуя игроков.

Your Captain finally gets to drink from the #StanleyCup!!! pic.twitter.com/pMXk0Gp1om — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) September 30, 2020

Главной звездной шоу стал нападающий «молний» Алекс Киллорн, который брал интервью у одноклубников и других местных спортсменов.

В финале Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» в шести матчах обыграла «Даллас».