В первый день нового сезона НХЛ состоятся три матча

В первый день регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/26 будет проведено три матча, сообщается на сайте лиги.

Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября. В первом матче обладатель Кубка Стэнли последних двух сезонов «Флорида» на своем льду примет «Чикаго». Также в этот день «Рейнджерс» дома сыграют против «Питтсбурга», а «Лос-Анджелес» на своей арене встретится с «Колорадо».

Полное расписание НХЛ опубликует в среду, 16 июля.

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 команды проведут по 82 игры. Начиная с сезона-2026/27 количество матчей увеличится до 84.