14 июля 2025, 17:37

В первый день нового сезона НХЛ состоятся три матча

Алина Савинова

В первый день регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/26 будет проведено три матча, сообщается на сайте лиги.

Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября. В первом матче обладатель Кубка Стэнли последних двух сезонов «Флорида» на своем льду примет «Чикаго». Также в этот день «Рейнджерс» дома сыграют против «Питтсбурга», а «Лос-Анджелес» на своей арене встретится с «Колорадо».

Полное расписание НХЛ опубликует в среду, 16 июля.

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 команды проведут по 82 игры. Начиная с сезона-2026/27 количество матчей увеличится до 84.

ХК Колорадо Эвеланш
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Флорида Пантерз
ХК Чикаго Блэкхокс
«Анахайм» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Анахайм»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Юта» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Защитник «Металлурга» Орехов — о полуфинале Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» vs «Авангард», «Металлург» vs «Ак Барс», Тамбиев в «Динамо»
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Анахайм»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 53 29 113
2 Питтсбург 82 41 41 98
3 Филадельфия 82 43 39 98
4 Вашингтон 82 43 39 95
5 Коламбус 82 40 42 92
6 Айлендерс 82 43 39 91
7 Нью-Джерси 82 42 40 87
8 Рейнджерс 82 34 48 77
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 82 50 32 109
2 Тампа-Бэй 82 50 32 106
3 Монреаль 82 48 34 106
4 Бостон 82 45 37 100
5 Оттава 82 44 38 99
6 Детройт 82 41 41 92
7 Флорида 82 40 42 84
8 Торонто 82 32 50 78
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 55 27 121
2 Даллас 82 50 32 112
3 Миннесота 82 46 36 104
4 Юта 82 43 39 92
5 Сент-Луис 82 37 45 86
6 Нэшвилл 82 38 44 86
7 Виннипег 82 35 47 82
8 Чикаго 82 29 53 72
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 39 43 95
2 Эдмонтон 82 41 41 93
3 Анахайм 82 43 39 92
4 Лос-Анджелес 82 35 47 90
5 Сан-Хосе 82 39 43 86
6 Сиэтл 82 34 48 79
7 Калгари 82 34 48 77
8 Ванкувер 82 25 57 58
1/8 финала Счет в серии
Баффало - Бостон
Баффало - Бостон
3 - 2
1. Баффало - Бостон
4 - 3
2. Баффало - Бостон
2 - 4
3. Бостон - Баффало
1 - 3
4. Бостон - Баффало
1 - 6
5. Баффало - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Баффало
_ - _
3 - 2
Вегас - Юта
Вегас - Юта
3 - 2
1. Вегас - Юта
4 - 2
2. Вегас - Юта
2 - 3
3. Юта - Вегас
4 - 2
4. Юта - Вегас
4 - 5
5. Вегас - Юта
5 - 4
6. Юта - Вегас
_ - _
3 - 2
Эдмонтон - Анахайм
Эдмонтон - Анахайм
2 - 4
1. Эдмонтон - Анахайм
4 - 3
2. Эдмонтон - Анахайм
4 - 6
3. Анахайм - Эдмонтон
7 - 4
4. Анахайм - Эдмонтон
4 - 3
5. Эдмонтон - Анахайм
4 - 1
6. Анахайм - Эдмонтон
5 - 2
2 - 4
Тампа-Бэй - Монреаль
Тампа-Бэй - Монреаль
2 - 3
1. Тампа-Бэй - Монреаль
3 - 4
2. Тампа-Бэй - Монреаль
3 - 2
3. Монреаль - Тампа-Бэй
3 - 2
4. Монреаль - Тампа-Бэй
2 - 3
5. Тампа-Бэй - Монреаль
2 - 3
6. Монреаль - Тампа-Бэй
_ - _
2 - 3
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
1. Колорадо - Лос-Анджелес
2 - 1
2. Колорадо - Лос-Анджелес
2 - 1
3. Лос-Анджелес - Колорадо
2 - 4
4. Лос-Анджелес - Колорадо
1 - 5
4 - 0
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
2 - 4
1. Даллас - Миннесота
1 - 6
2. Даллас - Миннесота
4 - 2
3. Миннесота - Даллас
3 - 4
4. Миннесота - Даллас
3 - 2
5. Даллас - Миннесота
2 - 4
6. Миннесота - Даллас
5 - 2
2 - 4
Питтсбург - Филадельфия
Питтсбург - Филадельфия
2 - 4
1. Питтсбург - Филадельфия
2 - 3
2. Питтсбург - Филадельфия
0 - 3
3. Филадельфия - Питтсбург
5 - 2
4. Филадельфия - Питтсбург
2 - 4
5. Питтсбург - Филадельфия
3 - 2
6. Филадельфия - Питтсбург
1 - 0
2 - 4
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
1. Каролина - Оттава
2 - 0
2. Каролина - Оттава
3 - 2
3. Оттава - Каролина
1 - 2
4. Оттава - Каролина
2 - 4
4 - 0
Результаты / календарь
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04
1.05
2.05
1.05 02:30 Миннесота – Даллас 5 : 2
1.05 05:00 Анахайм – Эдмонтон 5 : 2
Все результаты / календарь

