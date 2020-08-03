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Свечников — пятый в истории «Каролины» игрок, кому удалось набрать очки в двух играх плей-офф Кубка Стэнли подряд

3 августа 2020, 21:21
Андрей Свечников. Фото USA Today Sports
Андрей Свечников. Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил две шайбы в ворота «Рейнджерс» во втором матче 1/16 финала Кубка Стэнли, став пятым игроком в истории «Харрикейнз», кому удалось набрать результативные действия в двух играх Кубка подряд.

В первой встрече с «Нью Йорком» 20-летний форвард отметился результативной передачей (3:2).

Аналогичный рекорд у нынешнего тренера «Каролины» Рода Бриндамора (2 матча). На протяжении трех игр подряд зарабатывали очки Эрик Стаал и Рэй Уитни. Абсолютный рекордсмен — Кевин Дайнин (4).

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