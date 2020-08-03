Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил две шайбы в ворота «Рейнджерс» во втором матче 1/16 финала Кубка Стэнли, став пятым игроком в истории «Харрикейнз», кому удалось набрать результативные действия в двух играх Кубка подряд.

В первой встрече с «Нью Йорком» 20-летний форвард отметился результативной передачей (3:2).

Аналогичный рекорд у нынешнего тренера «Каролины» Рода Бриндамора (2 матча). На протяжении трех игр подряд зарабатывали очки Эрик Стаал и Рэй Уитни. Абсолютный рекордсмен — Кевин Дайнин (4).