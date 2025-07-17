Форвард «Коламбуса» Чинахов рассказал о недопонимании с тренерским штабом команды

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что не понял, почему тренеры «Джэкетс» давали ему мало игрового времени.

— Твой последний сезон, наверное, надо брать за скобки: очень много травм, статистика ужасная из-за этого получилась. Но я еще видел, что в конце тебя начали сажать по игровым причинам.

— Да, с тренером недопонимание было.

— А по поводу чего?

— Не знаю, никто не объяснил причину.

— Не первый раз встречаю, что тренеры в Северной Америке ничего не объясняют, но ты сидишь на трибуне или игровое время сокращается. У нас как-то по-другому все равно это делается.

— Все началось с того, что после операции мне прописали десять дней легких тренировок, восстановление и бассейн. Я же сразу начал тренироваться. Все было нормально, ничего не болело. После паузы меня поставили на первую игру, хотя должен был выйти на третью. Тренер сказал не переживать из-за ошибок, просто играть. Я понимал, что долго не играл, согласился. Ошибок особо не было, мы потом смотрели видео. Да, в игре они есть, но не критичные. Тренер говорил, что все нормально, играй. Потом неожиданно посадил меня. Сказал, что причину объяснит помощник. Помощник показал видео с моментами игры, и я не понял, в чем дело.

— Это типичные североамериканские истории, которые я обычно слышу.

— Самое интересное, что в конце года даже на собрании всех вызывали, но никаких вопросов ко мне не было.

— Но это то собрание, когда ты можешь и сам претензии предъявлять к тренерам. А ты предъявлял им претензии?

— Я в основном разговаривал с помощниками, потому что главный тренер сказал: «Это тебе все объяснят помощники». Но они ничего не объясняют.