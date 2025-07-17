Форвард «Коламбуса» Чинахов рассказал о недопонимании с тренерским штабом команды
Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что не понял, почему тренеры «Джэкетс» давали ему мало игрового времени.
— Твой последний сезон, наверное, надо брать за скобки: очень много травм, статистика ужасная из-за этого получилась. Но я еще видел, что в конце тебя начали сажать по игровым причинам.
— Да, с тренером недопонимание было.
— А по поводу чего?
— Не знаю, никто не объяснил причину.
— Не первый раз встречаю, что тренеры в Северной Америке ничего не объясняют, но ты сидишь на трибуне или игровое время сокращается. У нас как-то по-другому все равно это делается.
— Все началось с того, что после операции мне прописали десять дней легких тренировок, восстановление и бассейн. Я же сразу начал тренироваться. Все было нормально, ничего не болело. После паузы меня поставили на первую игру, хотя должен был выйти на третью. Тренер сказал не переживать из-за ошибок, просто играть. Я понимал, что долго не играл, согласился. Ошибок особо не было, мы потом смотрели видео. Да, в игре они есть, но не критичные. Тренер говорил, что все нормально, играй. Потом неожиданно посадил меня. Сказал, что причину объяснит помощник. Помощник показал видео с моментами игры, и я не понял, в чем дело.
— Это типичные североамериканские истории, которые я обычно слышу.
— Самое интересное, что в конце года даже на собрании всех вызывали, но никаких вопросов ко мне не было.
— Но это то собрание, когда ты можешь и сам претензии предъявлять к тренерам. А ты предъявлял им претензии?
— Я в основном разговаривал с помощниками, потому что главный тренер сказал: «Это тебе все объяснят помощники». Но они ничего не объясняют.
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|Нью-Джерси
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|Питтсбург
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|Рейнджерс
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|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
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|О
|1
|Баффало
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|7
|Торонто
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|Флорида
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|Центральный дивизион
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|Виннипег
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|Даллас
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|3
|Колорадо
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|Миннесота
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|Нэшвилл
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|6
|Сент-Луис
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|7
|Чикаго
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|8
|Юта
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|Тихоокеанский дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|6
|Сан-Хосе
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|7
|Сиэтл
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|8
|Эдмонтон
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|Каролина – Флорида
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