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Панарин возглавил рейтинг лучших вингеров по версии НХЛ, Овечкин — только 4-й

9 ноября 2020, 18:08
Артемий Панарин. Фото nhl.com
Артемий Панарин. Фото nhl.com
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Официальный сайт Национальной хоккейной лиги составил список лучших вингеров лиги. Этот рейтинг возглавил нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.

Второй место занял Давид Пастрняк из «Бостона», третье — Никита Кучеров из «Тампы». Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин расположился на четвертой строчке.

В двадцатку лучших попал еще один россиянин. Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко занял 19-е место.

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