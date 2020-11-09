Панарин возглавил рейтинг лучших вингеров по версии НХЛ, Овечкин — только 4-й
9 ноября 2020, 18:08
Официальный сайт Национальной хоккейной лиги составил список лучших вингеров лиги. Этот рейтинг возглавил нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Второй место занял Давид Пастрняк из «Бостона», третье — Никита Кучеров из «Тампы». Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин расположился на четвертой строчке.
В двадцатку лучших попал еще один россиянин. Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко занял 19-е место.