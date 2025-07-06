Цыплаков обратился в арбитраж НХЛ
Форвард «Айлендерс» Максим Цыплаков обратился в арбитраж НХЛ по поводу своего контракта, сообщает New York Post.
Клуб из Нью-Йорка предлагает 26-летнему россиянину контракт в 975 тысяч долларов, сам игрок хочет получать больше. Дело Цыплакова рассмотрят в период с 20 июля по 4 августа.
В минувшем сезоне Цыплаков провел 77 матчей в НХЛ, в которых набрал 35 (10+25) очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|49
|30
|19
|64
|2
|Айлендерс
|48
|26
|22
|57
|3
|Питтсбург
|47
|22
|25
|55
|4
|Вашингтон
|49
|24
|25
|54
|5
|Филадельфия
|47
|22
|25
|52
|6
|Коламбус
|48
|22
|26
|51
|7
|Нью-Джерси
|48
|24
|24
|50
|8
|Рейнджерс
|49
|21
|28
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|46
|29
|17
|62
|2
|Детройт
|49
|29
|20
|62
|3
|Монреаль
|49
|27
|22
|61
|4
|Бостон
|49
|28
|21
|58
|5
|Баффало
|47
|26
|21
|57
|6
|Торонто
|48
|24
|24
|56
|7
|Флорида
|47
|25
|22
|53
|8
|Оттава
|47
|22
|25
|50
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|46
|33
|13
|74
|2
|Даллас
|48
|27
|21
|63
|3
|Миннесота
|49
|27
|22
|63
|4
|Юта
|49
|25
|24
|54
|5
|Нэшвилл
|47
|23
|24
|50
|6
|Сент-Луис
|48
|19
|29
|46
|7
|Чикаго
|48
|19
|29
|45
|8
|Виннипег
|47
|19
|28
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|46
|23
|23
|58
|2
|Эдмонтон
|48
|23
|25
|54
|3
|Сиэтл
|47
|21
|26
|51
|4
|Сан-Хосе
|47
|24
|23
|51
|5
|Лос-Анджелес
|47
|19
|28
|50
|6
|Анахайм
|47
|23
|24
|49
|7
|Калгари
|48
|21
|27
|46
|8
|Ванкувер
|47
|16
|31
|37
Результаты / календарь
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
|18.01
|01:00
|Юта – Сиэтл
|6 : 3
|18.01
|03:00
|Питтсбург – Коламбус
|3 : 4 Б
|18.01
|03:00
|Оттава – Монреаль
|5 : 6 ОТ
|18.01
|03:00
|Вашингтон – Флорида
|2 : 5
|18.01
|03:00
|Нью-Джерси – Каролина
|1 : 4
|18.01
|03:00
|Виннипег – Торонто
|3 : 4 ОТ
|18.01
|04:00
|Чикаго – Бостон
|2 : 5
|18.01
|06:00
|Вегас – Нэшвилл
|- : -
|18.01
|06:00
|Анахайм – Лос-Анджелес
|- : -
|18.01
|06:00
|Ванкувер – Эдмонтон
|- : -
|18.01
|22:00
|Даллас – Тампа-Бэй
|- : -
