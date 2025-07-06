Цыплаков обратился в арбитраж НХЛ

Форвард «Айлендерс» Максим Цыплаков обратился в арбитраж НХЛ по поводу своего контракта, сообщает New York Post.

Клуб из Нью-Йорка предлагает 26-летнему россиянину контракт в 975 тысяч долларов, сам игрок хочет получать больше. Дело Цыплакова рассмотрят в период с 20 июля по 4 августа.

В минувшем сезоне Цыплаков провел 77 матчей в НХЛ, в которых набрал 35 (10+25) очков.