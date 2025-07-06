Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

6 июля 2025, 05:46

Цыплаков обратился в арбитраж НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
Форвард «Айлендерс» Максим Цыплаков
Максим Цыплаков.
Фото Getty Images

Форвард «Айлендерс» Максим Цыплаков обратился в арбитраж НХЛ по поводу своего контракта, сообщает New York Post.

Клуб из Нью-Йорка предлагает 26-летнему россиянину контракт в 975 тысяч долларов, сам игрок хочет получать больше. Дело Цыплакова рассмотрят в период с 20 июля по 4 августа.

В минувшем сезоне Цыплаков провел 77 матчей в НХЛ, в которых набрал 35 (10+25) очков.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Максим Цыплаков
Читайте также
В МИД Литвы заявили о планах НАТО провести блокаду Калининграда при войне с РФ
«Спартак» покупает второго Солари, ЦСКА и «Зенит» готовы перехватить у «Динамо» защитника. Трансферные слухи РПЛ
ХК «Калгари Флэймз» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче НХЛ со счетом 4:2
Артиллеристы ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области
Российский блогер Настя Федько попала на красную дорожку «Золотого глобуса»
Смертин пробежал ультрамарафон на 50 километров в Оймяконе при минус 42 градусах
Популярное видео
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Галлан, Разин vs Буше, Спронг в «Автомобилисте»
Галлан, Разин vs Буше, Спронг в «Автомобилисте»
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ГлавПатриот

    Накинет тыщ пятьсот как подачку рашисту)))

    07.07.2025

  • ГлавПатриот

    Объективная цена а фашист разнылся.

    07.07.2025

  • Spacewalker

    Если уж даже как вы выразились в "помойке" кхл больше дадут, то даже страшно предствить как вы называете нхл:flushed::thinking::rofl:

    06.07.2025

  • Женек10

    айлы совсем охренели с таким предложением

    06.07.2025

  • Смерть сусликам

    Так Айлендерс предложили слезы, меньше 1 млн, ну а арбитраж ему ляма 4-4,5 выпишет на год и в следующем году будет свободным. Странный шаг команды.

    06.07.2025

  • Андрей

    больше дадут только в помойке,кхл газывается

    06.07.2025

  • Андрей

    Деревянная хня хочет больше

    06.07.2025

    • Бывший хоккеист «Бостона» Байерс умер в возрасте 61 года

    «Сиэтл» подписал новый контракт с Картье
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 49 30 19 64
    2 Айлендерс 48 26 22 57
    3 Питтсбург 47 22 25 55
    4 Вашингтон 49 24 25 54
    5 Филадельфия 47 22 25 52
    6 Коламбус 48 22 26 51
    7 Нью-Джерси 48 24 24 50
    8 Рейнджерс 49 21 28 48
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Тампа-Бэй 46 29 17 62
    2 Детройт 49 29 20 62
    3 Монреаль 49 27 22 61
    4 Бостон 49 28 21 58
    5 Баффало 47 26 21 57
    6 Торонто 48 24 24 56
    7 Флорида 47 25 22 53
    8 Оттава 47 22 25 50
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 46 33 13 74
    2 Даллас 48 27 21 63
    3 Миннесота 49 27 22 63
    4 Юта 49 25 24 54
    5 Нэшвилл 47 23 24 50
    6 Сент-Луис 48 19 29 46
    7 Чикаго 48 19 29 45
    8 Виннипег 47 19 28 44
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Вегас 46 23 23 58
    2 Эдмонтон 48 23 25 54
    3 Сиэтл 47 21 26 51
    4 Сан-Хосе 47 24 23 51
    5 Лос-Анджелес 47 19 28 50
    6 Анахайм 47 23 24 49
    7 Калгари 48 21 27 46
    8 Ванкувер 47 16 31 37
    Результаты / календарь
    8.01
    9.01
    10.01
    11.01
    12.01
    13.01
    14.01
    15.01
    16.01
    17.01
    18.01
    19.01
    20.01
    21.01
    22.01
    23.01
    18.01 01:00 Юта – Сиэтл 6 : 3
    18.01 03:00 Питтсбург – Коламбус 3 : 4 Б
    18.01 03:00 Оттава – Монреаль 5 : 6 ОТ
    18.01 03:00 Вашингтон – Флорида 2 : 5
    18.01 03:00 Нью-Джерси – Каролина 1 : 4
    18.01 03:00 Виннипег – Торонто 3 : 4 ОТ
    18.01 04:00 Чикаго – Бостон 2 : 5
    18.01 06:00 Вегас – Нэшвилл - : -
    18.01 06:00 Анахайм – Лос-Анджелес - : -
    18.01 06:00 Ванкувер – Эдмонтон - : -
    18.01 22:00 Даллас – Тампа-Бэй - : -
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости