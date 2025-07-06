Шумаков — о Шабанове в «Айлендерс»: «Большая потеря для «Трактора». НХЛ — его лига»

Экс-форвард «Лады» Сергей Шумаков в эксклюзивном интервью «СЭ» оценил перспективы нападающего Максима Шабанова, подписавшего контракт с «Айлендерс», в НХЛ.

— Челябинский воспитанник Максим Шабанов недавно подписал контракт с «Айлендерс». Как считаете, он сможет закрепиться в НХЛ?

— Это большая потеря для «Трактора». Команда вытаскивала много игр благодаря нему. Вот два дня назад мы катались вместе. Пожелал ему удачи. Думаю, у него все получится. Макс — техничный и работоспособный парень. Все видели, на что он способен. НХЛ — его лига. Главное, чтобы угадал с командой и тренером.

«Айлендерс» объявили о подписании контракта с россиянином в начале июля. Соглашение новичка рассчитано на один сезон.