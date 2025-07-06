Вратарь «Вегаса» Самсонов может вернуться в КХЛ

Вратарь «Вегаса» Илья Самсонов рассматривает вариант возвращения в Россию. Об этом специально для «Спорт-Экспресса» заявил агент игрока Сергей Исаков.

— Не готов пока рассуждать о шансах на приезд Самсонова в КХЛ в процентах, но мы серьезно изучаем разные варианты, — сказал Исаков.

— Права на него в КХЛ принадлежат «Металлургу», где уже есть один из лучших голкиперов КХЛ Илья Набоков.

— Вопрос ближайшего будущего Самсонова нам ещё предстоит обсудить с разными сторонами, в том числе и руководством «Металлурга». Пока преждевременно говорить о какой-то конкретной команде. Главное для него получить постоянную игровую практику в будущем сезоне.

С 2019 по 2022 год Самсонов выступал за «Вашингтон». С 2022 по 2024 год он играл за «Торонто», а в июле 2024 года перешел в «Вегас».

В сезоне-2024/25 голкипер принял участие в 29 матчах «Голден Найтс» в регулярном чемпионате НХЛ и одержал 16 побед, отразив 89,1 процента бросков при коэффициенте надежности 2.82.