Малкин забросил 2-ю шайбу в сезоне. Видео

«Питтсбург» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». На 9-й минуте второго периода голом отметился россиянин Евгений Малкин. Это его вторая заброшенная шайба в этом сезоне.

Ранее в этой встрече Малкин отметился также голевой передачей.

Showing off that signature 'sticktuitiveness' Coach Sullivan talks about. ? pic.twitter.com/Pd5GtojQsa — Pittsburgh Penguins (@penguins) November 8, 2019

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