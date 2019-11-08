Малкин забросил 2-ю шайбу в сезоне. Видео
8 ноября 2019, 05:05
«Питтсбург» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». На 9-й минуте второго периода голом отметился россиянин Евгений Малкин. Это его вторая заброшенная шайба в этом сезоне.
Ранее в этой встрече Малкин отметился также голевой передачей.
Showing off that signature 'sticktuitiveness' Coach Sullivan talks about. ? pic.twitter.com/Pd5GtojQsa— Pittsburgh Penguins (@penguins) November 8, 2019
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