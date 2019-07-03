Английские болельщики недовольны "неуважительным" празднованием гола Алекс Морган. Фото

Форвард женской сборной США Алекс Морган отметилась голом в полуфинале чемпионата мира против команды Англии (2:1). Она отпраздновала взятие ворот, изображая то, как она пьет чай.

Alex Morgan for the USA scoring against England, and proceeding to celebrate with a “sipping of tea”



Troll level: LEGENDARY#ENGUSA #WomensWorldCup2019 pic.twitter.com/4xbUgG1q9Q — John Cormack (@MUFC316) 2 июля 2019 г.

Многие болельщики сборной Англии сочли такое празднование проявлением неуважения к соперникам. Так, английская футболистка, форвард "Ювентуса" Лианн Сандерсон в комментарии beIN Sports назвала такой способ отметить гол "безвкусным" и "неуважительным". Другие пользователи социальных сетей отреагировали на это более благосклонно.

Alex Morgan with perhaps the least-offensive mocking of a nation ever seen on a football field. Cup of tea anyone? Love it. #ENGUSA #FIFAWWC pic.twitter.com/0TOOQoLK4d — Ben Hayward (@bghayward) 2 июля 2019 г.

В то же время в официальном Twitter сборной США появилось сообщение в поддержку Морган.

- Номер 13 в ее день рождения (2 июля спортсменке исполнилось 30 лет - прим. "СЭ"), - говорится в сообщении. - В честь этих 13 колоний. Это чай. Вперед, Алекс Морган, что за день рождения!

No. 13 on her birthday. In honor of those 13 colonies.



That’s. The. Tea 🇺🇸🇺🇸🇺🇸



Go on, @alexmorgan13, what a birthday! pic.twitter.com/Rge0HMMrCk — U.S. Soccer WNT (@USWNT) 2 июля 2019 г.

13 колоний - группа британских колоний в Северной Америке, которые в 1776 году подписали Декларацию независимости и официально объявили о непризнании власти Великобритании. После этих событий были созданы Соединенные Штаты Америки и произошла война за независимость США.