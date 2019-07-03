00:45 | Футбол — Женский футбол

Английские болельщики недовольны "неуважительным" празднованием гола Алекс Морган. Фото

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Форвард женской сборной США Алекс Морган отметилась голом в полуфинале чемпионата мира против команды Англии (2:1). Она отпраздновала взятие ворот, изображая то, как она пьет чай.

 

Многие болельщики сборной Англии сочли такое празднование проявлением неуважения к соперникам. Так, английская футболистка, форвард "Ювентуса" Лианн Сандерсон в комментарии beIN Sports назвала такой способ отметить гол "безвкусным" и "неуважительным". Другие пользователи социальных сетей отреагировали на это более благосклонно.

 

В то же время в официальном Twitter сборной США появилось сообщение в поддержку Морган.

- Номер 13 в ее день рождения (2 июля спортсменке исполнилось 30 лет - прим. "СЭ"), - говорится в сообщении. -  В честь этих 13 колоний. Это чай. Вперед, Алекс Морган, что за день рождения!

 

13 колоний - группа британских колоний в Северной Америке, которые в 1776 году подписали Декларацию независимости и официально объявили о непризнании власти Великобритании. После этих событий были созданы Соединенные Штаты Америки и произошла война за независимость США.

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