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Экс-игрок тульского «Арсенала» Ожегович сменил «Партизан» на «Русенборг», претендующий на место в Лиге чемпионов

20 августа 2019, 19:18
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Нападающий Огнен Ожегович покинул «Партизан» и стал игроком «Русенборга», сообщает официальный Twitter сербского клуба. Сумма трансфера составила 400 тысяч евро.

25-летний футболист в текущем сезоне провел восемь матчей за «Партизан» и забил три мяча при четырех голевых передачах. Ранее он также выступал в аренде за тульский «Арсенал». В 11 матчах за команду он забил один мяч при одной голевой передаче.

В заключительном, четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов «Русенборг» сыграет с «Динамо» (Загреб).

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