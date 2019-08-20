Экс-игрок тульского «Арсенала» Ожегович сменил «Партизан» на «Русенборг», претендующий на место в Лиге чемпионов

Нападающий Огнен Ожегович покинул «Партизан» и стал игроком «Русенборга», сообщает официальный Twitter сербского клуба. Сумма трансфера составила 400 тысяч евро.

25-летний футболист в текущем сезоне провел восемь матчей за «Партизан» и забил три мяча при четырех голевых передачах. Ранее он также выступал в аренде за тульский «Арсенал». В 11 матчах за команду он забил один мяч при одной голевой передаче.

В заключительном, четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов «Русенборг» сыграет с «Динамо» (Загреб).