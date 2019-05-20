19:23 20 мая | Футбол — Италия

Джан поблагодарил Аллегри за совместную работу в "Ювентусе"

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Полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан в своем Твиттере поблагодарил главного тренера "бьянконери" Массимилиано Аллегри за совместную работу. На прошлой неделе стало известно, что итальянский специалист покинет клуб по окончании текущего сезона.

- Хотел бы воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить Аллегри. Этот невероятный человек был одним из ключевых элементов успеха "Ювентуса" на протяжении многих лет, а также повлиял на мое личное развитие за последний год. Для меня было честью играть в вашей команде, - написал Джан.

В текущем сезоне Джан провел 36 матчей за "Ювентус", забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. 

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