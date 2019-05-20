Джан поблагодарил Аллегри за совместную работу в "Ювентусе"

Полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан в своем Твиттере поблагодарил главного тренера "бьянконери" Массимилиано Аллегри за совместную работу. На прошлой неделе стало известно, что итальянский специалист покинет клуб по окончании текущего сезона.

- Хотел бы воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить Аллегри. Этот невероятный человек был одним из ключевых элементов успеха "Ювентуса" на протяжении многих лет, а также повлиял на мое личное развитие за последний год. Для меня было честью играть в вашей команде, - написал Джан.

Also I would to take a moment to give a special mention to Mr Allegri. This incredible person has been such an influential piece of this clubs success over the years but also to my personal development in the last 12 months. It has been an honour to have played for you. – Emre Can (@emrecan_) 20 мая 2019 г.

В текущем сезоне Джан провел 36 матчей за "Ювентус", забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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