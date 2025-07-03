Экс-тренер «Зенита» войдет в новый штаб «Фиорентины»
Как стало известно «СЭ», 40-летний Александр Низелик, работавший ассистентом Сергея Семака в «Уфе» и «Зените», войдет в новый тренерский штаб «Фиорентины».
Команда из Флоренции выходит из отпуска 14 июля, а ее новым главным тренером стал 59-летний Стефано Пиоли, уже возглавлявший «фиалок».
Низелик отработал в «Фиорентине» один сезон — при предыдущем наставнике Раффаэле Палладино, который подал в отставку в прошедшем мае. Контракт Низелика с «фиалками» был заключен на один сезон. В клубе остались довольны его работой, и на следующей неделе Александр должен продлить свои трудовые отношения с флорентийцами.
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|Наполи
|0
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|0
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|0
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3
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Аталанта
|0
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|0
|0
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|0
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8
|Болонья
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
|- : -
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