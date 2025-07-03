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3 июля 2025, 16:50

Экс-тренер «Зенита» войдет в новый штаб «Фиорентины»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

Как стало известно «СЭ», 40-летний Александр Низелик, работавший ассистентом Сергея Семака в «Уфе» и «Зените», войдет в новый тренерский штаб «Фиорентины».

Команда из Флоренции выходит из отпуска 14 июля, а ее новым главным тренером стал 59-летний Стефано Пиоли, уже возглавлявший «фиалок».

Низелик отработал в «Фиорентине» один сезон — при предыдущем наставнике Раффаэле Палладино, который подал в отставку в прошедшем мае. Контракт Низелика с «фиалками» был заключен на один сезон. В клубе остались довольны его работой, и на следующей неделе Александр должен продлить свои трудовые отношения с флорентийцами.

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