Экс-тренер «Зенита» войдет в новый штаб «Фиорентины»

Как стало известно «СЭ», 40-летний Александр Низелик, работавший ассистентом Сергея Семака в «Уфе» и «Зените», войдет в новый тренерский штаб «Фиорентины».

Команда из Флоренции выходит из отпуска 14 июля, а ее новым главным тренером стал 59-летний Стефано Пиоли, уже возглавлявший «фиалок».

Низелик отработал в «Фиорентине» один сезон — при предыдущем наставнике Раффаэле Палладино, который подал в отставку в прошедшем мае. Контракт Низелика с «фиалками» был заключен на один сезон. В клубе остались довольны его работой, и на следующей неделе Александр должен продлить свои трудовые отношения с флорентийцами.