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Помните ван Перси? Теперь он занимается необычным видом спорта. И побеждает

30 августа 2020, 22:07

Бывший нападающий сборной Голландии Робин ван Перси опубликовал кадры своей игры в падел-теннис. Эта игра — смесь тенниса и сквоша, родиной считается Мексика, а популярность она получила в Испании.

«В этот уикэнд принял участие в своем первом турнире по падел-теннису, и мне понравилось. Потрясающий спорт. Дошли до финала и провели несколько удачных игр», — написал ван Перси в Twitter.

Ван Перси ранее защищал цвета «Фейеноорда», «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и «Фенербахче». В 2019 году он завершил карьеру футболиста и вошел в тренерский штаб родного «Фейеноорда». Ему принадлежит рекорд по голам за Голландию (50).

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