«Бавария» выразила соболезнования Гвардьоле в связи со смертью его матери

Пресс-служба «Баварии» опубликовала заявление в связи со смертью матери главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардьолы — Долорс Салы от коронавирусной инфекции.

Женщина умерла в возрасте 82 лет в Барселоне после заражения коронавирусом.

«Дорогой Пеп, все в «Баварии» оплакивают твою потерю», — написано в Twitter мюнхенцев.

Dearest Pep, everyone at FC Bayern is mourning with you and your family! https://t.co/6ZJTqR1AZq — FC Bayern English (@FCBayernEN) April 6, 2020

49-летний Гвардьола тренировал «Баварию» с 2013 по 2016 год.

Мать Хосепа Гвардьолы умерла от коронавируса в Барселоне