Мюллер провел свой последний матч за «Баварию»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер принял участие в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира против «ПСЖ».

Игра прошла в субботу, 5 июля, на арене «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США) и завершилась со счетом 2:0 в пользу парижан.

35-летний футболист вышел на поле на 80-й минуте. Этот матч стал для него последним в составе мюнхенского клуба. В апреле футболист объявил об уходе из команды по окончании сезона.

Мюллер является воспитанником «Баварии», за основную команду клуба он выступал с 2007 года. Всего форвард провел 756 игр за мюнхенцев во всех турнирах, отметившись 250 голами и 276 результативными передачами. Вместе с красными Мюллер завоевал 33 трофея.