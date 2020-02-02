Неймар получил карточку за издевательский финт

Нападающий «ПСЖ» Неймар по необычной причине получил желтую карточку в матче чемпионата Франции против «Монпелье» (5:0). Бразилец был предупрежден за издевательский финт против Жерома Бризара.

Neymar Jr to the referee — «I am playing football» ???????? pic.twitter.com/l5AdmVCgp1 — Sele??o Brasil ?? (@Brazil_TeamNews) February 2, 2020

О причине карточки сообщил Преснель Кимпембе. По его словам, арбитр назвал действия унизительными.