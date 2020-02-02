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Неймар получил карточку за издевательский финт

2 февраля 2020, 14:35

Нападающий «ПСЖ» Неймар по необычной причине получил желтую карточку в матче чемпионата Франции против «Монпелье» (5:0). Бразилец был предупрежден за издевательский финт против Жерома Бризара.

О причине карточки сообщил Преснель Кимпембе. По его словам, арбитр назвал действия унизительными.

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