Главный тренер "Славии": "Азар играет на одном уровне с Месси и Роналду"

Главный тренер "Славии" Индржих Трпишовски поделился ожиданиями от ответного четвертьфинальго матча Лиги Европы с "Челси". Игра состоится 18 апреля. Начало – в 22.00 по московскому времени.

– Матч на "Стэмфорд Бридж" будет замечательным опытом для "Славии", но мы приехали на битву, на войну, – цитирует Трпишовски клубный журналист "Челси" Лиам Туоми. – Можем ли мы вдохновиться "Аяксом"? Я, честно говоря, не смотрел их матч, потому что мы были на тренировке. Это чудо, но "Аякс" до этого выбил "Реал". Они великолепно играют.

Думаю, что Эден Азар играет на том же уровне, что и Месси с Роналду. Мне нравится смотреть за его игрой, и я бы хотел, чтобы он завтра играл. Это будет означать, что "Челси" серьезно к нам относится. Да, мы маленький клуб из Чехии – но мы не сдадимся.

​Первый матч между "Славией" и "Челси" закончился минимальной победой английского клуба – 1:0.