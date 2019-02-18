Власти Саудовской Аравии сделали заявление по поводу информации о покупке "Манчестер Юнайтед"

Министр информации Саудовской Аравии Турки Аль-Шаббана опроверг сообщение о том, что наследный принц Мухаммед бен Салман хочет приобрести "Манчестер Юнайтед". Ранее с такой информацией выступил таблоид The Sun.
Британские журналисты утверждали, что саудовцы предложили за "МЮ" 4,8 миллиарда долларов. Семья Глейзеров, которая владеет клубом, в 2005 году купила его за 1,013 миллиарда.
"Новость о том, что принц Мухаммед бен Салман хотел приобрести "Манчестер Юнайтед", была полностью ложной. Клуб провел встречу с государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, чтобы обсудить возможность спонсорства. Сделка не состоялась", - написал Аль-Шаббана в Твиттере.
Reports claiming that HRH the Crown Prince Mohammed Bin Salman intends on buying @ManUtd are completely false. Manchester United held a meeting with @PIFSaudi to discuss sponsorship opportunity . No deal has been materialized.– تركي الشبانه (@TurkiAlshabanah) 17 февраля 2019 г.