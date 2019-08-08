Натан Редмонд продлил контракт с "Саутгемптоном"

Нападающий Натан Редмонд подписал новый контракт с "Саутгемптоном". Он останется в клубе еще на четыре года, сообщает официальный сайт "святых".

25-летний англичанин перешел в "Саутгемптон" в 2016 году из "Норвича". В прошедшем сезоне Редмонд провел в чемпионате Англии 38 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 4 передачи.