Натан Редмонд продлил контракт с "Саутгемптоном"

Нападающий Натан Редмонд подписал новый контракт с "Саутгемптоном". Он останется в клубе еще на четыре года, сообщает официальный сайт "святых".
25-летний англичанин перешел в "Саутгемптон" в 2016 году из "Норвича". В прошедшем сезоне Редмонд провел в чемпионате Англии 38 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 4 передачи.
💫 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 💫#SaintsFC's @NathanRedmond22 has signed a new four-year contract with the club! pic.twitter.com/4Dbahxjinf— Southampton FC (@SouthamptonFC) August 8, 2019
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