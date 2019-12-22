Фанаты «Тоттенхэма» использовали расистские оскорбления в адрес Рюдигера

«Тоттенхэм» дома проиграл «Челси» (0:2) в матче 18-го тура чемпионата Англии. Журналист Роб Харрис в своем Twitter сообщил, что диктор стадиона «шпор» сделал три предупреждения фанатам хозяев в связи с тем, что они используют расистские выкрики.

Болельщики проявляли расизм по отношению к защитнику «Челси» Антонио Рюдигеру после удаления форварда Сон Хын Мина, который сфолил на игроке обороны синих на 60-й минуте встречи, за что получил в дальнейшем прямую красную карточку.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Эвертон».