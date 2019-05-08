"Ваша поддержка облегчает боль от поражения". Твиттер "Барселоны" после разгрома

Официальный Твиттер "Барселоны" поблагодарил болельщиков за поддержку в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (0:4).
Каталонцы по итогам двух встреч вылетели с ЛЧ (общий счет – 4:3 в пользу "Ливерпуля").
– Ваша поддержка облегчает боль от поражения. Спасибо, что всегда находитесь рядом с нами, – написано в Твиттере "Барселоны".
The warmth of your support eases the pain of defeat.– FC Barcelona (@FCBarcelona) 8 мая 2019 г.
Thank you for always being there. pic.twitter.com/3kkHqbJbww
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