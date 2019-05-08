18:27 8 мая | Футбол — Лига чемпионов

"Ваша поддержка облегчает боль от поражения". Твиттер "Барселоны" после разгрома

0
Обсудить

Официальный Твиттер "Барселоны" поблагодарил болельщиков за поддержку в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (0:4).

Каталонцы по итогам двух встреч вылетели с ЛЧ (общий счет – 4:3 в пользу "Ливерпуля").

– Ваша поддержка облегчает боль от поражения. Спасибо, что всегда находитесь рядом с нами, – написано в Твиттере "Барселоны".

 

Ливерпуль - Барселона

Все о Лиге чемпионов – здесь

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ