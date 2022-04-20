Что будет, если подтягиваться по 20 раз каждый день?

Подтягивания: польза и противопоказания, техники .

Подтягивания — любимое упражнение многих мужчин, ведь оно помогает быстро сформировать желанный рельеф на теле. Многие знают только классический вариант, но на самом деле есть множество техник. Расскажем все подробности о данном упражнении.

Подтягивание является функциональным упражнением, при выполнении задействуются различные групп мышц в верхней части тела. В первую очередь — широчайшая мышца спины, она проходит от середины спины до подмышек и лопаток. В ее функционал входит направлять плечо к туловищу и вытягивать руки назад и вращать их внутрь. Трапециевидные мышцы перемещают лопатки и оказывают поддержку рукам. Подостная мышца принимает участие в разгибании плеча. Еще есть мышца, выпрямляющая позвоночник. В зависимости от техники подтягивания включаются в работу трицепс, дельтовидная мышца плеча, большая круглая мышца, плечелучевая мышца, бицепс и большая грудная мышца.

Чем полезны подтягивания?

Практикуя подтягивания, оказывается правильная нагрузка на сердце и сосуды. Разрабатывается дыхательная система. Ежедневные упражнения помогут выработать выносливость всего организма, и в частности сердца. Артериальное давление и пульс будут в пределах нормы.

По результатам исследования, которое было опубликовано в журнале Journal of Personality and Social Psychology, доказано, что силовые упражнения помогают эффективно бороться с тревожностью и плохим настроением. Силовые тренировки положительно влияют на общее состояние организма, как результат — увеличиваются работоспособность, скорость ходьбы, контроль движений и когнитивные способности.

Согласно исследованию американских ученых, опубликованному в American Journal of Lifestyle Medicine, силовые тренировки (такие как подтягивания) помогают снизить общую утомляемость человека.

Подтягивания.

Что будет с телом, если подтягиваться каждый день по 20 раз?

Уже после трех недель регулярных тренировок значительно укрепляются мышцы рук и плеч. Хорошо прорабатываются предплечья и сами плечи. Увеличится сила верхней части корпуса. Окрепнет сила хвата. Поэтому подтягивания являются отличным вариантом тренировок для скалолазов, альпинистов. А также помогут в повседневной жизни: открывать банки, перетаскивать тяжелые вещи и т. д. Подтягивание играет ключевую роль в поддержании хорошего состояния костей и сердечно-сосудистой системы.

Противопоказания для данного упражнения

Если выполнять упражнение неправильно, это может привести к искривлению позвоночника. В остальном такие тренировки не имеют ограничений по возрасту и росту. Например, людям со сколиозом разрешено выполнять такой вид подтягиваний на турнике, как вис. Но если у вас есть какие-либо нарушения в функциях опорно-двигательного аппарата, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом и заниматься только под контролем профессионального тренера.

Строго запрещены подтягивания людям, страдающим сильной степенью кифоза, с ишемией позвонков, лордозом, межпозвоночной грыжей, остеохондрозом, артритом, травмами спины, локтевых или плечевых суставов. Если у вас есть диагноз «ожирение второй-третьей степени», то у вас будут ограничения по времени и частоте тренировок.

Как выбрать турник для дома

При покупке турникета в дом обратите внимание на следующие критерии выбора:

· Прочность. Подберите такой снаряд, который выдержит вас, а главное, подойдет к вашему дверному проему или стене, где будет он закреплен. Обязательно уточните у продавца максимальный вес нагрузки на перекладину.

· Универсальность. Турник лучше выбрать такой, который предусмотрен для различных хватов. Вы сможете менять упражнения или совмещать их, а также такой вариант подойдет для всех членов семьи с разной степенью спортивной подготовки.

· Компактность. В специализированных магазинах представлены варианты, которые могут складываться, тем самым сэкономят место в пространстве дома.

· Комфорт. Отдайте предпочтение моделям с прорезиненным или пенистым покрытием. Это поможет избежать мозолей и неприятных ощущений во время выполнения упражнений.

Техники подтягиваний

Перед началом любой физической активности обязательно нужно сделать разминку. Перед подтягиваниями нужно разработать мышцы верхней части тела, все сухожилия и суставы.

Подтягивания. domsporta.com

Широкий хват

Этот вариант является классическим. Возьмитесь за турник широким хватом, руки должны быть на 25 см шире плеч. Повисните на турнике на 20 секунд. Сделайте вдох, задержав дыхание, напрягите широчайшие мышцы спины и подтянитесь вверх к грудной клетке. Выполнять нужно, пока грудь не будет на одном уровне с турником. Делая выдох, вернитесь вниз в начальную позицию.

Узкий хват

Цель — зафиксироваться на перекладине, затем начать подтягиваться закрытым хватом. Большой палец должен фиксировать позицию ладоней на перекладине.

Свободный вис

Нужно повиснуть на перекладине, при этом руки должны быть прямыми. Здесь важно расслабиться. В этом положении задержитесь на 20 секунд. Постепенно увеличивайте время.

Обратный хват

Возьмитесь за турник обратным хватом, когда ладони направлены к себе. Кисти рук находятся уже плеч. Затем согните руки в локтевых суставах. Подтянитесь грудью к перекладине. Подбородок нужно завести выше ее уровня. В верхней точке задержитесь на две секунды и спокойно опуститесь вниз.

Подтягивание за голову широким хватом

Сначала возьмитесь за перекладину широким хватом — так, чтобы руки были чуть шире плеч. Затем выведите голову вперед, чтобы верхняя часть спины стала прямой. Потом выполните тяговое движение наверх. Важно при этом сводить лопатки и держать трапецию в статическом напряжении. Опуститесь вниз, разведите лопатки в стороны, когда опускаетесь. В самой нижней точке выпрямитесь.

С резинкой или эспандером

Для этого закрепите резинку на турнике, затем проденьте обе ноги в получившуюся петлю и начните подтягивания. За счет эспандера выполнение будет облегченным. Лучше приобрести набор резинок, где будут разные сопротивления. Таким образом, вы сможете постепенно увеличивать сложность.

Австралийские подтягивания

Выполняется только с невысоким турником. Возьмитесь прямым хватом, при этом руки расположены на ширине плеч, ваше тело должно составлять одну прямую линию. Подтянитесь до касания турника грудью и вернитесь в начальную позицию.

Австралийские подтягивания.

Эксцентрические подтягивания

Выполняются как классические подтягивания, но с использованием инерции прыжка. Для этого запрыгните на турник и подтянитесь. Задержитесь в верхней точке и вернитесь в начальное положение очень медленно.

Разным хватом

Для выполнения этого упражнения возьмитесь за турник прямым хватом одной рукой и обратным — другой. При каждом новом подходе меняйте руки.

Коммандо

Выполняется нейтральным хватом, только на одной перекладине. Задача в этой технике — стабилизация корпуса. Делайте это до того, пока голова не выйдет за турник, далее меняйте стороны через раз.

Подтягивания с весом

Это упражнение с утяжелением, не подойдет для новичков. Выполняйте классические подтягивания, но с использованием специального жилета с песком, металлическими пластинами или поясом с блинами.

С согнутыми коленями

Повисните на турнике, при этом нужно поднять ноги, согнув их в коленях под углом 90 градусов. Подтягивания нужно выполнять, не опуская ног до самого конца упражнения.