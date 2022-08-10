Стоит ли паниковать из-за повышенного холестерина? Мнение эксперта

Обнаружив в своих анализах повышенный холестерин, не начинайте паниковать. Разобраться в этом вопросе помогут эксклюзивные знания и опыт Доктора Эрика Берга , хиропрактика, одного из ведущих мировых специалистов по Здоровому Кето и интервальному голоданию.

Важность холестерина

Четыре года назад Американская кардиологическая ассоциация (American Heart Association) выступила с поистине ошеломляющим заявлением, в котором говорилось, что показатели общего холестерина не взаимосвязаны с болезнями сердца.

Дело в том, что 3/4 холестерина производит сам организм, и лишь четверть поступает с пищей. Только уже это показывает, насколько он необходим. 3000 мг холестерина, производимых нашим организмом ежедневно, равносильно холестерину из 14 яиц, 300 ломтиков бекона или полкило сливочного масла. Он необходим как сырье для клеточных мембран, окружающих клетку, позволяющих осуществлять обмен нутриентов, витаминов, макро- и микроэлементов, глюкозы и т. п. Часть любой клетки состоит из холестерина, а в организме их 100 триллионов.

Холестерин выполняет массу разных функций и участвует в производстве:

клеточных мембран;

желчи для переваривания жиров;

витамина D и пр.

Холестерин нужен для производства гормона стресса кортизола, который незаменим для жизни. И все половые гормоны тестостерон, эстроген, прогестерон производятся с помощью холестерина.

Холестерин еще и антиоксидант. Он предотвращает действие свободных радикалов и имеет противовоспалительные свойства. Если в организме появилась инфекция, холестерин повысится, чтобы:

связывать и деактивировать токсины;

предотвратить ущерб от микробов, как бинт или пластырь — если случается небольшая ранка, язвочка, повреждение по различным причинам, холестерин отправляется туда и помогает их заживлять.

Именно поэтому, пытаясь привести показатели холестерина в норму с помощью лекарств, блокирующих холестерин, например статинов, люди получают множество побочных результатов.

Анализ крови. Фото Global Look Press

Липопротеины высокой и низкой плотности

Чтобы разобраться в показателях холестерина, сдавайте расширенный липидный профиль. Существенное отличие этого вида анализа от других в том, что в нем представлены два разных типа липопротеинов низкой плотности или ЛПНП.

Общий холестерин не перемещается самостоятельно в артериях. Он не смешивается с кровью и должен быть «упакован» внутри белка, чтобы продвигаться по кровотоку.

Общий холестерин — это сумма всех остальных типов:

ЛПНП — липопротеины низкой плотности, перемещающиеся от печени к клеткам;

ЛПВП — липопротеины высокой плотности, чем их показатель выше, тем лучше, это холестерин, идущий из клеток обратно в печень.

Эти два типа соединений работают совместно, дополняя друг друга, перемещают холестерин и триглицериды, то есть жиры, в крови.

Особенности липопротеинов низкой плотности

Липопротеины низкой плотности, или ЛПНП, бывают двух видов, условно А и В:

А — крупный, плавучий, рыхлый, он не попадает в эпителиальную ткань, не формирует бляшек или закупорок, «живет» в организме буквально пару дней;

В — мелкие, плотные частицы, которые внедряются в эпителиальную ткань и начинают формировать бляшки, в организме они пребывают порядка пяти дней.

В анализах последний обозначается, как sdLDL-C, sd означает «мелкий», «плотный», или липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП). Это гораздо более точный маркер для предсказания болезней сердца и один из лучших способов обнаружения воспалений глубоко внутри артерий. Если его показатели в анализе в норме, то беспокоиться точно не стоит, даже при повышенном общем холестерине. Высокий уровень липопротеинов низкой плотности отмечается не из-за мелких и плотных частиц, а из-за крупных и рыхлых, которые по сути своей опасности не представляют.

Отличная аналогия есть у доктора медицинских наук Санджаи Гупты. На примере антипригарной сковороды можно продемонстрировать, что происходит внутри артерии. Вы что-то жарите в этой сковороде, наливаете жир, он не прилипает. Затем вы трете ее, скребете, снимаете защитный слой, и жир начинает прилипать. Так и холестерин, он никак не влияет на стенки артерий, пока на них не появятся какие-то повреждения и эрозии, куда могут проникнуть мелкие, плотные липопротеины благодаря своим размерам и начать формировать «защитную» бляшку.

Анализ крови. Фото Getty Images

Как возникают повреждения сосудов и тромбы?

Тонкий слой внутренней стенки называется эндотелий, от него зависят тонус и эластичность кровеносных сосудов, повышение или понижение давления. Он чрезвычайно чувствителен к сахару, к постоянному присутствию глюкозы. Под ее воздействием на внутренней стенке артерии происходит процесс окисления, напоминающий образование ржавчины на ровном, гладком слое металла. Организм реагирует на повреждения:

появляется воспаление;

происходит приток кальция, он накапливается, образуя своего рода «пластырь»;

далее в поддержку появляется холестерин;

возникает «рубцовая» ткань.

Позже этот «пластырь» из белка, холестерина и кальция начнет формировать тромб, ток крови замедлится, разовьется недостаточность кровоснабжения, нехватка кислорода, а также питательных веществ.

Опасность тромбов

Результат образования тромбов разный, но одинаково трагичен.

Если «закупорка» возникнет в сосуде, который окажется капилляром в нижней части ног, случится периферическая нейропатия, онемение, жжение, покалывание.

Если это произойдет в коронарной артерии, что снабжает кровью сердце, начнутся судороги и стенокардия, в итоге инфаркт.

Если этот тромб оторвется и попадет в мозг и прервется доступ кислорода, то случится инсульт.

Как избежать образования тромбов?

О негативном влиянии глюкозы в составе сахара большинство уже знает. Она приводит к воспалениям и очень разрушительна для стенок сосудов. Поэтому у диабетиков часто повреждены нервы, есть проблемы со зрением, ишемическая болезнь сердца и пр.

Сочетание глюкозы или фруктозы с белками или жирами — очень липкая комбинация, а сам процесс называется гликированием. Допустим, вы берете соус барбекю, обильно поливаете им ребрышки и запекаете при температуре свыше 120°. Или обильно посыпанный сахаром картофель фри, прожаренный в масле. Тот же эффект происходит при обжарке пончиков. Когда вы сочетаете белок с сахаром или белок с жиром и запекаете или обжариваете, вы создаете гликирование. Этот процесс происходит как с продуктами в период приготовления, так и внутри нашего организма. При использовании высокофруктозного сиропа, рафинированной фруктозы или большого количества фруктозы вы усиливает гликирование в 10 раз.

Но провоцирующих факторов, от которых необходимо избавиться, гораздо больше.

Трансжиры — гидродинизированные полностью или частично жиры тоже представляют опасность. Майонез, салатные заправки, ресторанная еда и фастфуд содержат кукурузное, рапсовое, соевое, хлопковое ГМО-масла и способствуют воспалению.

Наряду с вредной едой воспалительные процессы на стенках сосудов и артерий провоцирует курение.

Особую опасность представляет дефицит витамина Е, который развивается при потреблении продуктов из очищенной муки, к ним относятся:

хлеб;

макароны;

хлопья;

крекеры;

печенье и пр.

Они истощают запасы витамина Е, являющегося антиоксидантом и активно защищающего стенки сосудов и артерий. Если у вас есть с этим проблемы, принимайте не токоферол, а токотриенол.

Нехватка витамина С также чревата осложнениями. Все наверняка слышали про кровоточивость десен. При дефиците витамина С происходит то же самое, но уже с сосудами и артериями.

Источник мелкого, плотного липопротеина низкой плотности (ЛПОНП) — высокоуглеводный рацион и потребление неправильных продуктов. Придерживаясь диеты, богатой правильными жирами, при среднем количестве белка и малом — углеводов жир из триглицеридов и холестерина будет активно сжигаться и выводиться из организма. При этом показатели общего холестерина могут быть то выше, то ниже, но показатели крупного, рыхлого ЛПНП будут выше. Покажет это только расширенный липидный профиль.

Анализ крови. Фото Getty Images

О чем говорит повышенный показатель ЛПНП?

Повышенный холестерин может быть не просто следствием вредных привычек и неправильного питания, но и наглядно показывать то, что происходит в вашем организме.

Как мы выяснили, число мелких, плотных липопротеинов низкой плотности (тип В или ЛПОНП) возрастает при различных повреждения, выступая как скорая помощь. Высокие показатели могут свидетельствовать о:

большом объеме висцерального жира;

гипотиреозе — длительном, стойком недостатке гормонов щитовидной железы;

высоком уровне кортизола при стрессе;

о хирургических вмешательствах, травмах, иных повреждениях или инфекциях.

Липопротеины низкой плотности типа В или ЛПОНП нельзя назвать плохими, у них своя задача, которую они стремятся выполнить — защитить повреждения от воспалений, микробов, залечить их. Они «плохи» тем, что присутствуют там, где уже есть проблема, участвуют в ее решении. Организм думает о выживании прямо сейчас, а не о долгосрочных перспективах, он формирует бляшки и тромбы, чтобы залечить повреждения. Равно как при вывихе или переломе, рубцовая ткань заживляет повреждения, не заботясь о том, что сустав теряет подвижность, ее цель — защитить сустав, ограничив движения.

Анализ крови. Фото Getty Images

Как определить по анализу опасен ли повышенный холестерин?

Чтобы определить, опасен ли повышенный холестерин для вас, можно сдать очень сложный анализ или просто посмотреть на уровень триглицеридов и липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) в расширенном липидном профиле.

В составе ЛПНП помимо холестерина есть и триглицериды. Если триглицериды низкие, а ЛПВП высокий, то преобладает рыхлый, плавучий холестерин. Его увеличению способствуют насыщенные жиры.

Если высокий уровень триглицеридов и низкий — липопротеинов высокой плотности, скорее всего, у вас преобладает ЛПНП второго, опасного типа. Он свойствен при употреблении углеводов, очищенных сахаров и просто сахара. Исключите углеводы и добавьте насыщенные жиры, и перекос уйдет. У вас даже может быть высокий ЛПНП, но того типа, который не создаст проблем.