Совсем скоро наступят 2022 год и длинные выходные, а значит, появится больше времени, чтобы провести его в кругу близких людей. Расскажем, чем заняться в Москве в канун Нового года и сами праздничные дни.

Хоккей

ХК ЦСКА

Куда сходить всей семьей в новогодние праздники в Москве? Фото ХК ЦСКА

Хоккеисты ЦСКА и перед, и после Нового года проведут домашние серии игр. Перед праздниками армейцы сыграют с минским «Динамо» (26 декабря, воскресенье, 17.00), московским «Динамо» (28 декабря, вторник, 19.30), «Йокеритом» (30 декабря, четверг, 19.30). В официальные выходные дни красно-синие сыграют с омским «Авангардом» (3 января, понедельник, 17.00), нижнекамским «Нефтехимиком» (5 января, среда, 17.00) и подольским «Витязем» (7 января, пятница, 17.00).

Место: «ЦСКА Арена», (Автозаводская, 23А, корп. 2).

Билеты на матчи ХК ЦСКА.

ХК «Спартак»

Фанатам хоккейного «Спартака» повезло не так сильно. Красно-белые дома проведут матч только с «Салават Юлаевым» (22 декабря, среда, 19.30), затем до 17 января отправятся на длинную выездную серию.

Место: «Мегаспорт» (Ходынский бул. 3).

Билеты на матчи ХК «Спартак».

ХК «Динамо» Москва

Хоккеисты московского «Динамо» перед стартом 2022 года встретятся с «Сочи» (21 декабря, вторник, 19.30), екатеринбургским «Автомобилистом» (23 декабря, четверг, 19.30), нижегородским «Торпедо» (25 декабря, суббота, 17.00). А уже в следующем году бело-голубые сыграют с нижнекамским «Нефтехимиком» (9 января, воскресенье, 17.00) и финским «Йокеритом» (11 января, вторник, 19.30).

Место: «ВТБ Арена» (Ленинградский пр., 36).

Билеты на матчи ХК «Динамо».

Баскетбол

БК ЦСКА

Куда сходить всей семьей в новогодние праздники в Москве? Фото ПБК ЦСКА

Баскетбольный ЦСКА перед Новым годом сыграет с «Енисеем» в Единой лиге ВТБ (26 декабря, воскресенье, 14.30). В новогодние праздники армейцы сыграют с саратовским «Автодором» (4 января, вторник, 18.00) в Единой лиге ВТБ, затем проведут матч Евролиги против «Барселоны» (7 января, пятница, 20.00).

Место: ДС «Мегаспорт» (Ходынский бул., 3).

Билеты на матчи БК ЦСКА.

Фигурное катание

Шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик»

Продюсер Яна Рудковская и прославленный фигурист Евгений Плющенко традиционно представят шоу «Щелкунчик». Участие примет не только сам Плющенко, но и его сын Александр (Гном Гномыч).

Куда сходить всей семьей в новогодние праздники в Москве? Фото vtb-arena

Дата: 30 декабря — 5 января

Место: «ВТБ Арена», (Ленинградский пр., 36)

Билеты на шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик».

Ледовый спектакль «Снежная королева»

Шоу на льду Ильи Авербуха «Снежная королева» пройдет в «Лужниках» с 2 по 8 января. Выступит перед зрителями звездный состав: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и Евгения Медведева.

Вход на мероприятие строго по QR-коду.

Дата: 2 — 8 января

Место: ДС «Лужники» (ул. Лужники, 24)

Билеты на ледовый спектакль «Снежная королева».

Ледовое шоу «Лебединое озеро»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поставила для зрителей шоу «Лебединое озеро». Участие примут Петр Чернышев, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас и начинающая фигуристка Надежда Пескова.

Даты: 25 декабря 2021 — 8 января 2022

Место: «Мегаспорт» (Ходынский бул, 3).

Билеты на шоу Навки «Лебединое озеро».

Где погулять с семьей в праздники?

Куда сходить всей семьей в новогодние праздники в Москве? Фото mos.ru

Если вы хотите провести больше времени на свежем воздухе, то самое время гулять по новогодней столице. Вот что обязательно стоит посетить:

Фестиваль «Путешествие в Рождество». Любимое многими мероприятие пройдет на 80 площадках, где будет полно конкурсов и представлений. А на самых крупных точках выступят известные артисты.

Поклонная Гора. Фестивалю скульптур «Ледовая Москва» быть! Тут можно еще поучаствовать в мастер-классах и покататься с горки.

Парк ВДНХ. Огромный каток и ледовый фестиваль около Музея космонавтики являются ежегодным центром притяжения для москвичей и гостей столицы.

Парк «Красная Пресня». Ледовые скульптуры, лыжня и заснеженные окрестности парка сделают ваш отдых с семьей незабываемым.

Лужники. Каждый год здесь открывается фестиваль скульптур. Заодно можете покататься на катке.

Где покататься с горок?

Если вы и ваши дети любите кататься на ватрушках, то обязательно посетите этой зимой следующие склоны:

Крылатское. В парке «Сказка» и горнолыжном комплексе «Лата Трэк» можно покататься на тюбингах и лыжах.

Площадь Революции. Здесь находится одна из самых больших ледяных горок. Протяженность склона составляет почти 100 м.

СК «Кант». Гостей ждут трассы для тюбинга разных изгибов и длины.

Коломенское. Каждый найдет, чем заняться в парке: каток, горки и приятная музыка.

Парк «Красная Пресня». Прокатитесь всей семьей с большой горки, а как бонус — вид на зимнюю Москву.

Измайловский парк. Тут традиционно открывается комплекс горок из дерева.

Попробуйте их все!

Где покататься на коньках?

Куда сходить всей семьей в новогодние праздники в Москве? Фото mos.ru

Любителям коньков советуем отправиться на следующие катки в столице:

ВДНХ. Самый большой каток с музыкой и подсветкой (20 500 кв.м) не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей.

Парк Горького. Обратите внимание и на каток «Навигатор» с современной музыкой и едой. Для любителей хоккея здесь есть и своя площадка.

ГУМ. На катке на Красной площади покататься должен хоть раз в жизни каждый житель столицы. А еще тут можно встретить сам Новый год за символическую цену 2022 рубля.

«Лужники». В центре спортивной жизни столицы вас ждет каток «Южный полюс» с искусственным льдом.

Сад «Эрмитаж». JAZZ-каток точно окутает вас романтикой в праздничные дни.

Где покататься на оленьих и собачьих упряжках?

Куда сходить всей семьей в новогодние праздники в Москве? Фото husky-sokolniki.ru

Музей-заповедник «Царицыно». Олени и собаки в упряжках прокатят вас по окрестностям парка и доставят к резиденции Деда Мороза.

Парк «Хаски Лэнд» в Крылатском. Здесь вас встретят хаски, самоеды, сибирские лайки и северные олени, которые прокатят с ветерком по территории всего парка.

«Хаски Парк» Раменское. Тут вам предложат не только покататься с ездовыми собаками, но и поиграться с ними.

«Лес чудес» в Измайловском парке. Услуги проката на упряжках с хаски работают только по выходным дням.

«Хаски парк» в «Сокольниках». Хаски из Карелии прокатят вас по территории парка, для детей есть возможность поиграться с щенками и даже вывести их на прогулку.

Желаем вам насыщенных и интересных праздничных дней!