5 продуктов, которые портят кожу

Страдаете от сухости кожи, воспалений или отеков? Время пересмотреть свой рацион.

Молоко

Зачастую с возрастом у многих появляется непереносимость лактозы, так как в организме снижается количество расщепляющего его фермента. Лактоза провоцирует выделение инсулина, стимулирующего работу сальных желез. Это приводит к появлению большого количества воспалений, и, если у вас есть склонность к акне, молочные продукты только спровоцируют появление новых прыщей. Чтобы заметить улучшение состояния кожи, достаточно на месяц отказаться от всех молочных продуктов (все виды кофе с молоком и сливками считаются).

Молочные продукты плохо влияют на кожу. Фото Global Look Press

Сахар

Самый очевидный продукт, который нужно исключить, когда речь идет о проблемах с кожей. И даже если вы не пьете чай с сахаром, то это не означает отказ от продуктов с его содержанием.

Вот лишь несколько продуктов, которые содержат сахар:

все виды выпечки;

йогурты с добавками;

конфеты;

консервы;

приправы и специи;

покупные соусы;

газированные напитки;

соки.

Сахар плохо влияет на кожу. Фото Global Look Press

Именно поэтому важно следить за составом потребляемых продуктов. Сахар ускоряет старение кожи, она становится тусклой, морщины проявляются быстрее, и, разумеется, провоцирует появление воспалений, ускоряя работу сальных желез.

Алкоголь

Спиртные напитки сильно влияют на состояние кожи. У кого-то «эффект» появляется уже на следующий день после употребления алкоголя, если же говорить о регулярных вечерах с парой бокалов — результат не заставит себя долго ждать. Алкоголь имеет сильное влияние на капилляры и способствует появлению розацеа (покраснению кожи и расширению сосудов) и, как следствие, купероза. От алкогольных напитков, содержащих большое количество сахара, непременно стоит ждать высыпаний и воспалений на коже.

Кофеин

О вреде кофе сказано и написано довольно много. На кожу он тоже влияет негативно, так как выводит из организма жидкость. Именно поэтому у кофеманов наблюдается потеря упругости кожи, сухость и морщины. Чтобы избежать этих симптомов, заменяйте кофе на крепкий чай — он также бодрит, но гораздо полезнее.

Кофе плохо влияет на кожу. Фото Global Look Press

Морепродукты

Они богаты всевозможными витаминами и полезными для организма веществами, но в этом и заключается проблема. Моллюски, креветки, мидии и другая морская живность содержат большое количество йода, который закупоривает поры. Для избежания проблем с кожей рекомендуется отдавать предпочтение морепродуктам, содержащим жирные кислоты Омега-3, которые, в отличие от йода, для кожи безопасны.