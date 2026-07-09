Психолог объяснила, как спортсмену пережить неудачу на соревнованиях

Психолог Елена Каюрова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как отделить результат от оценки себя и использовать неудачу для дальнейшего роста.

По ее словам, неудача на соревнованиях часто переживается спортсменом гораздо острее, чем может показаться со стороны. Проблема заключается в том, что вместе с результатом человек нередко начинает оценивать собственную личность. «Если я проиграл, значит, я недостаточно хорош», — такая мысль может возникнуть после неудачного выступления, однако специалист подчеркивает: важно разделять результат и личность.

«Поражение — это событие, а не характеристика человека. Оно отражает только то, как сложились обстоятельства в конкретный день», — отметила эксперт.

После соревнований психолог советует не подавлять эмоции и не требовать от себя немедленно «собраться». Разочарование, злость и обида — естественная реакция, которую важно прожить.

«Когда эмоции улягутся, можно переходить к анализу: что получилось хорошо, а что стоит улучшить. Такой подход помогает заменить самообвинение конструктивными выводами», — добавила специалист.

Эксперт отмечает, что ни один спортсмен не строит карьеру только из побед. Настоящую устойчивость формирует именно умение восстанавливаться после стартов, которые пошли не по плану, и продолжать движение вперед.