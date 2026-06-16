Фильм «Мандалорец и Грогу» преодолел отметку в 315 миллионов долларов в мировом прокате

Фантастический блокбастер «Мандалорец и Грогу» собрал 315 миллионов долларов по всему миру. По данным платформы Box Office Mojo, к середине июня картина заработала 165 миллионов долларов в домашнем прокате и еще 150 миллионов долларов — в зарубежном.

Производственный бюджет первого за семь лет полнометражного фильма франшизы «Звездные войны» составил относительно скромные по современным меркам 165 миллионов долларов.

Несмотря на преодоление важного рубежа, эксперты называют динамику сборов слабой. Лента Джона Фавро демонстрирует худшие стартовые кассовые показатели в истории франшизы со времен покупки студии Lucasfilm компанией Disney. Для выхода на самоокупаемость фильму необходимо заработать около 500-600 миллионов долларов.

Критики и зрители встретили проект неоднозначно: рейтинг на Rotten Tomatoes замер на отметке в 62%. При этом аналитики отмечают, что бренд Грогу приносит корпорации колоссальные деньги за счет мерчандайзинга, что компенсирует кинотеатральную неудачу.