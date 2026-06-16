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Мандалорец и Грогу фильм 2026: кассовые сборы, сколько собрал в прокате
Фильмы

16 июня, 17:30

1 мин.

Фильм «Мандалорец и Грогу» преодолел отметку в 315 миллионов долларов в мировом прокате

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Мандалорец и Грогу», реж. Джон Фавро, Lucasfilm, Golem Creations, Ian Bryce Productions
Фото Кадр из фильма «Мандалорец и Грогу», реж. Джон Фавро, Lucasfilm, Golem Creations, Ian Bryce Productions

Фантастический блокбастер «Мандалорец и Грогу» собрал 315 миллионов долларов по всему миру. По данным платформы Box Office Mojo, к середине июня картина заработала 165 миллионов долларов в домашнем прокате и еще 150 миллионов долларов — в зарубежном.

Производственный бюджет первого за семь лет полнометражного фильма франшизы «Звездные войны» составил относительно скромные по современным меркам 165 миллионов долларов.

Несмотря на преодоление важного рубежа, эксперты называют динамику сборов слабой. Лента Джона Фавро демонстрирует худшие стартовые кассовые показатели в истории франшизы со времен покупки студии Lucasfilm компанией Disney. Для выхода на самоокупаемость фильму необходимо заработать около 500-600 миллионов долларов.

Критики и зрители встретили проект неоднозначно: рейтинг на Rotten Tomatoes замер на отметке в 62%. При этом аналитики отмечают, что бренд Грогу приносит корпорации колоссальные деньги за счет мерчандайзинга, что компенсирует кинотеатральную неудачу.

Мандалорец и&nbsp;Грогу фильм 2026: обзор, рецензия и&nbsp;критика&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть.Гладиатор далекой-далекой галактики: обзор фильма «Мандалорец и Грогу»

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