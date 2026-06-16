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Дом Дракона 3 сезон сериал: оценки, критика и рейтинг Rotten Tomatoes — дата выхода
Сериалы

16 июня, 18:30

1 мин.

3-й сезон «Дома дракона» стартовал с рекордными оценками за всю историю сериала

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дом Дракона», реж. Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник и др., HBO
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона», реж. Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник и др., HBO

Третий сезон фэнтези-хита «Дом Дракона» от HBO стал самым высокооцененным в истории проекта, набрав рекордные 97% одобрения на агрегаторе Rotten Tomatoes. Профессиональные критики получили ранний доступ к первым четырем сериям перед официальной премьерой и назвали продолжение лучшей частью шоу.

Новые эпизоды превзошли результаты прошлых лет: первый сезон «Дома Дракона» получил 90% свежести, а второй остановился на отметке в 84%.

Когда выйдет 3-й сезон сериала «Дом Дракона»

Премьера третьего сезона сериала «Дом Дракона» пройдет 21 июня.

Дом Дракона, 3 сезон.Пламя и кровь: чего ждать от 3-го сезона «Дома Дракона»

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