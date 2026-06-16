3-й сезон «Дома дракона» стартовал с рекордными оценками за всю историю сериала

Третий сезон фэнтези-хита «Дом Дракона» от HBO стал самым высокооцененным в истории проекта, набрав рекордные 97% одобрения на агрегаторе Rotten Tomatoes. Профессиональные критики получили ранний доступ к первым четырем сериям перед официальной премьерой и назвали продолжение лучшей частью шоу.

Новые эпизоды превзошли результаты прошлых лет: первый сезон «Дома Дракона» получил 90% свежести, а второй остановился на отметке в 84%.