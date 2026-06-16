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Идет прием заявок на XIII ежегодную премию «Спорт и Россия-2026»
Жизнь и общество

16 июня, 17:00

1 мин.

Идет прием заявок на XIII ежегодную премию «Спорт и Россия-2026»

Кристина Гергис
Автор
Премия спортивного бизнеса
Фото Пресс-служба премии

Открыт прием заявок на всероссийскую премию «Спорт и Россия-2026». Церемония награждения лауреатов пройдет 25 июня 2026 года в Москве. Награда отмечает значимые проекты и инициативы, которые способствуют развитию спорта, в том числе корпоративного и массового, совершенствованию спортивной инфраструктуры, а также популяризации здорового образа жизни.

В мероприятии примут участие представители бизнеса, спортивных организаций, государственных структур, региональных проектов и технологических компаний, чьи усилия направлены на продвижение спорта и активного образа жизни.

Среди номинаций в этом году представлен:

  • корпоративный спорт;
  • инфраструктура и спортивные объекты;
  • киберспорт и цифровые продукты;
  • медиа и продвижение спорта;
  • спортиндустрия;
  • спорт и образование;
  • спорт для каждого. Социальные инициативы;
  • wellness и здоровье;
  • спортивный Олимп;

  • инновации и технологии в спорте.

Отдельное место в проекте занимает премия «Лидеры туризма», которая выявляет лучшие решения и практики в сфере внутреннего и активного туризма. Она выросла из номинации «Активный отдых и туризм» и теперь охватывает гораздо более широкий круг направлений этой отрасли.

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