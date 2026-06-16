Идет прием заявок на XIII ежегодную премию «Спорт и Россия-2026»

Открыт прием заявок на всероссийскую премию «Спорт и Россия-2026». Церемония награждения лауреатов пройдет 25 июня 2026 года в Москве. Награда отмечает значимые проекты и инициативы, которые способствуют развитию спорта, в том числе корпоративного и массового, совершенствованию спортивной инфраструктуры, а также популяризации здорового образа жизни.

В мероприятии примут участие представители бизнеса, спортивных организаций, государственных структур, региональных проектов и технологических компаний, чьи усилия направлены на продвижение спорта и активного образа жизни.

Среди номинаций в этом году представлен:

корпоративный спорт;

инфраструктура и спортивные объекты;

киберспорт и цифровые продукты;

медиа и продвижение спорта;

спортиндустрия;

спорт и образование;

спорт для каждого. Социальные инициативы;

wellness и здоровье;

спортивный Олимп;

инновации и технологии в спорте.

Отдельное место в проекте занимает премия «Лидеры туризма», которая выявляет лучшие решения и практики в сфере внутреннего и активного туризма. Она выросла из номинации «Активный отдых и туризм» и теперь охватывает гораздо более широкий круг направлений этой отрасли.