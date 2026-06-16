Идет прием заявок на XIII ежегодную премию «Спорт и Россия-2026»
Открыт прием заявок на всероссийскую премию «Спорт и Россия-2026». Церемония награждения лауреатов пройдет 25 июня 2026 года в Москве. Награда отмечает значимые проекты и инициативы, которые способствуют развитию спорта, в том числе корпоративного и массового, совершенствованию спортивной инфраструктуры, а также популяризации здорового образа жизни.
В мероприятии примут участие представители бизнеса, спортивных организаций, государственных структур, региональных проектов и технологических компаний, чьи усилия направлены на продвижение спорта и активного образа жизни.
Среди номинаций в этом году представлен:
- корпоративный спорт;
- инфраструктура и спортивные объекты;
- киберспорт и цифровые продукты;
- медиа и продвижение спорта;
- спортиндустрия;
- спорт и образование;
- спорт для каждого. Социальные инициативы;
- wellness и здоровье;
- спортивный Олимп;
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инновации и технологии в спорте.
Отдельное место в проекте занимает премия «Лидеры туризма», которая выявляет лучшие решения и практики в сфере внутреннего и активного туризма. Она выросла из номинации «Активный отдых и туризм» и теперь охватывает гораздо более широкий круг направлений этой отрасли.
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