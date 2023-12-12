Невролог рассказала, чем опасен бесконтрольный прием глицина

Доктор медицинских наук, невролог Елена Акарачкова в беседе с радио Sputnik отметила, что некоторые люди, испытывая тревогу или стресс, принимают глицин. Но при этом они не учитывают ряд факторов, которые могут только ухудшить состояние.

Глицин — это аминокислота. Она необходима для функционирования нервной системы и имеет как успокаивающий, так и «стимулирующий» эффект, который зависит от дозировки.

«В малых дозах глицин обладает стимулирующим действием, в больших — успокаивающим. Если мы хотим немножечко улучшить память, повысить работоспособность, то это порядка 300 мг в сутки, разделенные на два-три приема. Если есть, наоборот, эмоциональная лабильность, нарушение сна, то это уже 3000 мг. Принимать в этом случае можно однократно за полчаса-час до сна. Курс — две недели, месяц», — объяснила доктор.

Однако принимать препарат следует только с назначения врача, предупредила медик.

Кроме того, невролог отметила, что глицин перестает помогать при наличии хронической тревоги.

«Глицин имеет очень слабый эффект и в тяжелой ситуации не поможет, не даст возможности мозгу справиться с напряжением. А сочетать его с другими препаратами без назначения врача не стоит, потому что это может снизить активность других лекарств», — подытожила Акарачкова.