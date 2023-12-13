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Врач рассказал, как не подхватить вирус до Нового года
Здоровье

Сегодня, 12:45

1 мин.

Врач рассказал, как не подхватить вирус до Нового года

Мария Маковей
Автор
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Девушки в медицинских масках купили подарки на Новый год
Фото kajakiki/istockphoto.com
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Эксклюзивно для «СЭ» врач высшей категории, доцент кафедры профильных гигиенических дисциплин, эпидемиологии и общей гигиены КубГМУ Андрей Сахаров поделился правилами, которые помогут не заболеть в канун Нового года.

Чтобы сохранить здоровье перед длинными новогодними каникулами, врач советует соблюдать стандартные правила гигиены: мыть руки после каждого посещения общественных мест и улицы, обрабатывать их антисептиком, в людных местах носить маски, обязательно протирать гаджеты. В качестве профилактики также можно промывать нос раствором из морской соли.

«Многие забывают про питание. Сбалансированный рацион — это одна из важнейших составляющих здорового иммунитета! Поэтому в вашем меню всегда должны быть овощи, фрукты, каши, мясо, молочная продукция. Зимой лучше отдать предпочтение уже собранному урожаю овощей, например тыкве, свекле, капусте, репе. Помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны отложите в сторону», — объяснил доктор.

Также Сахаров советует добавить в рацион витамин D, но самостоятельно назначать себе его не стоит. Необходимо обратиться к терапевту, сдать анализы и только с его одобрения принимать витамин.

Кроме того, в холодное время года медик рекомендует чаще пить горячий чай с добавлением облепихи, имбиря, меда, смородины.

«Зимой особенно важно соблюдать питьевой режим. Начните утро со стакана теплой воды и выпивайте в день хотя бы 1-1,5 литра чистой негазированной воды комнатной температуры. Через неделю вы уже заметите положительные изменения в организме», — подытожил врач.

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