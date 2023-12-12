Дальтонизм: симптомы, причины и методы диагностики

Человеческий глаз от природы различает около 10 миллионов разных оттенков. Но у некоторых людей происходит нарушение восприятия цвета. О том, что такое дальтонизм, рассказали вместе с экспертами-офтальмологами.

Что такое дальтонизм и почему он возникает

В человеческом глазу существует два типа фоторецепторов: палочки, ответственные за восприятие света и тьмы, и колбочки, ответственные за цветовое зрение.

Процесс восприятия цвета возникает благодаря сложной фотохимической реакции преобразования кванта света в нервный импульс фоторецепторами. Колбочки, ответственные за цветовое зрение, содержат зрительные пигменты, чувствительные к красному, синему и зеленому цвету, которые запускают процесс преобразования света в нервный импульс.

От природы большинство людей способны воспринимать цвета без отклонений. Таких людей с неискаженным цветовосприятием называют трихроматами.

Однако у некоторых зрение нарушено из-за аномалии в генах, которые кодируют цветовые пигменты. В этом случае возникает дальтонизм.

Виды дальтонизма

Различают три вида дальтонизма.

Ахромазия

Состояние, когда пациент практически не способен различать цвета и видит мир в черно-белом цвете.

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Анопия

Неспособность отличать один цвет от другого.

протанопия — отсутствие восприятия красного цвета;

дейтероанопия — отсутствие восприятия зеленого цвета;

тританопия — отсутствие восприятия синего цвета.

Аномалия

Неспособность различать разные оттенки одного цвета.

протаномалия — нарушение восприятия оттенков красного;

дейтероаномалия — нарушение восприятия оттенков зеленого;

тританопалия — нарушение восприятия оттенков синего.

Симптомы дальтонизма: как его распознать

Дальтонизм — это врожденное заболевание, поэтому его обычно диагностируют еще в детстве, когда родители замечают аномалии в поведении ребенка.

Цветовое зрение полностью формируется к шести месяцам. Но часто диагноз дальтонизм невозможно точно поставить до наступления трех- или четырехлетнего возраста, так как только к этому времени ребенок заучивает названия цветов.

Тревожным знаком может стать раскрашивание картинок неправильными цветами. Все дети иногда используют странные цвета в рисунках, однако, если небо систематически получается зеленым, а трава — синей, стоит задуматься о походе к офтальмологу. Кроме того, можно купить цветные кубики и попросить разложить их по цветам.

Существуют также косвенные симптомы дальтонизма: отличное обоняние, хорошее ночное зрение, чувствительность к яркому свету.

Диагностика дальтонизма

Для диагностики этой патологии нужно проверить цветовое зрение у офтальмолога по таблицам. В России для этой цели используют таблицы Рабкина Е. Б. и Юстовой Е. Н.

Патология цветовосприятия оценивается по степеням:

степень А — ахромазия;

степень В — анопия;

степень С — аномалия.

Исследование проводится отдельно для каждого глаза, на расстоянии 0,5 м и при хорошем освещении.

Также существует прибор для диагностики нарушений цветовосприятия — аномалоскоп (спектральный прибор), но его почти не применяют.

Причины дальтонизма

У дальтонизма есть две основные причины. Первая и наиболее распространенная — это врожденная мутация. В этом случае гены, отвечающие за восприятие цвета, с самого рождения не позволяют человеку корректно воспринимать цвета.

Вторая причина нарушения восприятия цвета — это заболевания сетчатки и зрительного нерва. В таком случае это — симптом более серьезных проблем. Поэтому если у вас внезапно возникли проблемы с цветовым восприятием, обратитесь к врачу.

Фото rudi_suardi/www.istockphoto.com

Методы лечения и профилактики дальтонизма

Профилактики дальтонизма не существует, так как это почти всегда генетическое заболевание. Однако можно заранее предугадать развитие у ребенка этой патологии. Для этого вы должны узнать у старших родственников, были ли в семье люди с дальтонизмом. Если такие были, то есть вероятность, что и у ее ребенка тоже будет это заболевание.

На сегодняшний день дальтонизм нельзя вылечить. Ведутся разного рода исследования, но пока радикального метода, который сможет избавить от заболевания раз и навсегда, не существует. Однако есть специальные контактные линзы и очки, которые частично компенсируют недостатки цветового восприятия. Они очень дорогие и используются редко.