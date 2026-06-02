Тренер рассказал, как бег влияет на физическое и эмоциональное состояние

В публикации для «СЭ» тренер по бегу Сергей Корнеев рассказал о пользе бега для организма.

По словам эксперта, бег — это не соревнование с самим собой, а диалог с телом. Регулярные пробежки укрепляют сердце, суставы и мышцы, повышают выносливость и помогают снять стресс.

Со временем бегун учится тонко чувствовать свое состояние. Тренер подчеркивает: главный секрет обретения и сохранения формы — не гнаться за километрами, а прислушиваться к сигналам организма. Результат такой осознанной практики проявляется не только в спортивных показателях, но и в повседневных ощущениях: появляется легкость в теле, собранность и уверенность в каждом движении.

Сергей отметил, что бегать — это прежде всего удерживать внутренний ритм. Благодаря бегу становится проще ясно мыслить, действовать более спокойно и поддерживать не только физическую, но и эмоциональную форму.