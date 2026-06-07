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Терапевт опровергла миф про запрет на спорт при гипертонии
Здоровье

7 июня, 14:30

1 мин.

Терапевт опровергла миф про запрет на спорт при гипертонии

Кристина Гергис
Автор
Пожилая пара бегает в парке
Фото Lordn, iStock

Терапевт Зарема Тен в беседе с NEWS.ru развеяла миф о том, что при гипертонии нужно полностью избегать физических нагрузок. По ее словам, умеренные занятия спортом, напротив, делают сосуды эластичнее и могут стать эффективным средством борьбы с заболеванием.

Эксперт отметила, что быстрая ходьба 30 минут в день способна снизить давление, а плавание может помочь расслабить сосудистый тонус. На начальной стадии гипертонии хорошую эффективность показывает и дыхательная гимнастика — порой она работает лучше таблеток.

При этом важно соблюдать меру: нагрузка должна вызывать легкую одышку, но не заставлять краснеть и задыхаться. При гипертонии второй или третьей степени перед началом занятий необходимо проконсультироваться с врачом.

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