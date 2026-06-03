Атлет рассказал, в какое время летом лучше не выходить на пробежку

В беседе с «СЭ» атлет Тимофей Кузин поделился советами, как избежать перегрева во время пробежек в летнюю жару.

Он отметил, что самое жаркое время суток — с 15:00 до 17:00, и в эти часы лучше воздержаться от тренировок на улице. Важно дождаться, когда температура станет менее экстремальной. Тимофей порекомендовал выбирать для пробежек наиболее прохладные периоды. Например, раннее утро (до 8:00) или поздний вечер (после 20:00).

Кроме того, спортсмен посоветовал отдавать предпочтение парковым зонам и стараться держаться в тени деревьев, чтобы укрыться от палящего солнца. Оптимальным вариантом, по его словам, станут парки с водоемами: близость пруда или реки может создать охлаждающий эффект за счет легкого ветра и тем самым помочь избежать перегрева.