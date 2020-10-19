Абдулрашид Садулаев: «Надеюсь, что чемпионат мира все-таки состоится»

Олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев в пятый раз выиграл чемпионат России. В финале турнира, прошедшего в Наро-Фоминске, он победил Асланбека Сотиева.

— Меня совершенно не удивил выход в финал Асланбека. Настырный парень, постоянно атакует, мне он понравился еще на сборах, — сказал Садулаев. — Эмоций никаких нет — это просто чемпионат России, и моя пятая золотая медаль. Конечно, на 2020 год у меня были немного другие планы, но Олимпиада перешла на 2021 год, и сейчас у меня в голове только подготовка к чемпионату мира. Очень надеюсь, что он все-таки состоится.

В феврале я выиграл чемпионат Европы в Риме, так что моя пауза получилась чуть короче, чем у других лидеров сборной. Однажды в моей карьере уже такое было — после Олимпиады в Рио, но тогда я много отдыхал, а сейчас по меньшей мере один раз в день я стабильно занимался, держал себя в форме. Конечно, в пандемию были определенный сложности: два месяца мы тренировались то дома, то на природе, то на пляже, то в горах. Вообще на чемпионате хотел проверить, на что способно мое тело. Наверное, процентов на 50 я сегодня готов.

Поражение Снайдера на чемпионате США и иранцу Мохаммадиан, думаю, ничего не значат — это вполне по-американски. Это объясняется тем, что они борются на любых турнирах, в любой форме, но к чемпионату мира и к Олимпиаде они всегда готовы. Так что списывать его нельзя. Мохаммадиан тоже далеко не новый борец, мы в одном весе боролись на мире-2014, после чего он пропустил четыре года из-за дисквалификации. Думаю, на чемпионате мира мы встретимся.

Чемпионат мира должен состояться 12-20 декабря в Сербии.