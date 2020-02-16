Абдулрашид Садулаев: «Многие аксакалы возвращаются, у нас в Токио будет очень сильный вес»

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев в четвертый раз выиграл чемпионат Европы. В финале весовой категории до 97 кг он победил 34-летнего призера Олимпиады-2016 Альберта Саритова (Румыния) — 6:0.

— Результатом в целом я доволен, но борьбой не очень. Было нелегко, — сказал Садулаев. — С первой же схватки были серьезные соперники, и эти встречи мне показали, что и такой опытный спортсмен, как я, тоже может допускать ошибки — это спорт, и это будет мне уроком.

Саритов удивил. Он немолодой парень, пропустил почти весь этот цикл, но боролся очень достойно. Думаю, что на Олимпиаде мы тоже встретимся, его нельзя недооценивать. У нас в Токио будет очень сильный вес, на ковер возвращаются аксакалы. Олимпийский чемпион Хаджимурат Гацалов вернулся, будет бороться за Армению. Иранец Мохаммади недавно выиграл у Снайдера. Я помню этого парня — выиграл у него на чемпионате мира в 2014 году. Он тогда взял бронзу, после чего его дисквалифицировали на 4 года за допинг. Сейчас иранец прибавил. Олимпийский турнир будет очень интересным.

Я впервые в Риме — город очень интересный. До борьбы удалось посетить Колизей, посмотреть фонтаны, знаковые места. Теперь хочу прогуляться с гидом. Итальянская кухня? Это, конечно, хорошо, но хинкалу я не изменю. (Улыбается.)