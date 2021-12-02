«Лубе Чивитанова» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов

Итальянский клуб «Лубе Чивитанова» победил новосибирский «Локомотив» (3:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов по волейболу среди мужчин.

Счет в партиях — 25:17, 25:20, 25:15. Команды провели первый матч в группе. Следующую игру «Локомотив» проведет 14 декабря против польского «Кендзежин-Козле».

Лига чемпионов. Мужчины

Группа C

«Лубе Чивитанова» (Италия) — «Локомотив» Н (Россия) — 3:0 (25:17, 25:20, 25:15)