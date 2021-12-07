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«Динамо-Ак-Барс» обыграло «Безье» в Лиге чемпионов

21:24

В матче группового турнира Лиги чемпионов по волейболу среди женщин «Динамо-Ак-Барс» победило «Безье» (3:1).

Счет в партиях — 22:25, 25:23, 25:18, 25:17 в пользу российского клуба.

«Динамо-Ак-Барс» набрало четыре очка и лидирует в группе D. У «Безье» три очка и второе место.

Лига чемпионов. Женщины

Группа D

«Динамо-Ак Барс» (Россия) — «Безье» (Франция) — 3:1 (22:25, 25:23, 25:18, 25:17)

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Евгений Петров все материалы автора
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