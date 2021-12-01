Московское «Динамо» обыграло «Варшаву» в Лиге чемпионов

В матче группового турнира Лиги чемпионов по волейболу среди мужчин московское «Динамо» победило «Варшаву» (3:2).

Счет в партиях — 20:25, 21:25, 25:20, 25:16, 15:12 в пользу российского клуба. Команды провели стартовый матч в группе.

В следующей игре «Динамо» на выезде сыграет с бельгийским «Греньярдом». Матч состоится 17 декабря.

Лига чемпионов. Мужчины

Группа B

«Динамо» М (Россия) — «Варшава» (Польша) — 3:2 (20:25, 21:25, 25:20, 25:16, 15:12)

1 декабря.