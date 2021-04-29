Жена нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, Дарья Валитова раскритиковала у себя в Instagram телеведущую Викторию Боню.

«Я о ней вообще не думаю. Но, в принципе, эта личность вызывает у меня массу неприятных чувств и мыслей. К огромному сожалению, я знаю большое количество информации по поводу нее (а лучше бы и не знала). Она не вызывает у меня ни грамма уважения. И вообще, меня очень расстраивают и пугают настолько потерянные люди», — написала Валитова у себя в сторис.

Жена Кокорина ?? Боня pic.twitter.com/QB4q3PtbCJ — Руслан Абушкин (@abushkin2) April 29, 2021

Позднее Боня жестко отреагировала на слова Валитовой.

«Насчет комментария по поводу моей личности. Госпожа Кокорина, что вы там знаете, что у вас там вызывает негодование? Не помнишь ли случайно ты, как я ходила и за твоего мужа рвала зад по всем каналам, защищала честь и достоинство твоего мужа? Ты этого не помнишь? Что ты обо мне знаешь такого, что лучше бы ты не знала? Я тоже столько знаю, чего могу рассказать! Лучше про меня рот не открывать.



Если я начну говорить, ваш брак будет трещать по швам! Даю слово и обещаю. Поэтому лучше сидите и кивайте головкой, как собачки в машинах. Мне кажется, это ваш удел. Не вижу, чтобы кто-то был способен на что-то большее.



Последняя сторис про этот скандал. Я ошиблась. Эта Дарья — не Кокорина, а Валитова. Это сожительница Саши Кокорина. Я его очень уважаю, как и всю его семью, но к его фамилии она никакого отношения не имеет», — сказала Боня.

«Если я начну говорить, ваш брак будет трещать по швам» pic.twitter.com/gIdWzZ8W1E — Руслан Абушкин (@abushkin2) April 29, 2021

Валитова ответила на видеообращение Бони несколькими ироничными постами в сторис.

«Только в следующий раз при обращении не «Госпожа», а «Моя госпожа», мне так больше нравится. Но приятно, что уважают нашу семью. Мне не особо интересно ее мнение обо мне. То, что она сейчас публично меня оскорбляет — это ее, не мое. Я в своих сообщениях никого не оскорбляла, а просто сказала свое мнение. Потом я допустила опечатку в тексте, и она решила за это зацепиться. Если бы я хотела цепляться к ней, это явно не была бы такая случайная мелочь. Но ей в отношении меня только это и остается», — ответила Валитова.

К критике в адрес Бони присоединилась бывшая жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, Алана Мамаева.

«У меня один вопрос! Если даже она говорит правду: во-первых, зачем это рассказывать? Во-вторых, насколько нужно быть низкой социальной ответственности, чтобы тусить с женатыми мужчинами и еще участвовать в сводничестве человека, у которого жена и двое детей, и ты это знаешь?! Что делить с Боней? Если только облучение и шапочки из фольги. Это все микроволновые волны виноваты. А если серьезно, то обсуждать на программах чужую семью — это дно. Но она там уже давно, поэтому прощаю», — заявила Мамаева.

Алана с нами pic.twitter.com/7VdtOctWcu — Руслан Абушкин (@abushkin2) April 29, 2021

5 декабря 2018 года Боня выругалась в прямом эфире программы об Александре Кокорине и Павле Мамаеве, которые на тот момент находились в СИЗО «Бутырка» в качестве меры пресечения во время расследования дела о драках в центре Москвы с участием футболистов.