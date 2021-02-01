Навка показала фото из юности. Очень неожиданное

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала в Instagram раритетное фото из юности.

Также прославленна фигуристка рассказала о своих любимых книгах детства в рамках флэшмоба.

Она назвала «практически все литературное творчество Александра Дюма», «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл, «Богач, бедняк. Нищий, вор» Ирвина Шоу, «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, «Поющие в терновнике» Колин Маккалоу, «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера, а также «богатый мир произведений Пушкина», короткие рассказы Антона Чехова, а позднее она увлеклась творчеством Пауло Коэльо.