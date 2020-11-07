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«И Роналду променял ее на Джорджину?» Бомбическое фото русской модели

13:32
Ирина Шейк. Фото Instagram
Ирина Шейк. Фото Instagram
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Российская модель Ирина Шейк выложила новый пост в Intsagram. На фотографии она позирует в эффектном наряде.

Пользователи остались в восторге от фотосессии. А некоторые пишут подобные сообщения со смеющимися эмодзи: «Сравнил настоящую пассию Роналду и Ирину... Не критикую, наверное, просто у меня нет вкуса».

Джорджина Родригес встречается с Криштиану Роналду с 2016 года. Они воспитывают общую дочь Алану Мартину, а также троих детей Роналду от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео. В 2018 году стало известно об их помолвке.

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