Лопырева показала новорожденного сына и свои апартаменты в Майами

Известная телеведущая, посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева в своем Инстаграме поделилась новой фотографией. На ней она запечатлена в своих апартаментах в Майами с видом на океан вместе с новорожденным сыном.

- Мои дорогие, мне понадобилось некоторое время, чтобы прочесть все ваши поздравления, спасибо вам огромное! Люблю вас! В нашей жизни произошло невероятное событие - родился сын! Я так наслаждалась последними месяцами своей беременности, чувствуя в себе новую жизнь и ожидая этой судьбоносной встречи. Наш сын родился здоровым и крепким! Даже не ожидала, что все так легко пройдет. Хотя, с другой стороны, ожидала - я была уверена, что все будет прекрасно. Передаем вам большой привет и благодарность от всей нашей семьи. Буду понемногу рассказывать вам, как мы живем и растем, - написала Лопырева.

Напомним, в 2008 году Лопырева была ведущей передачи "Футбольная ночь". В 2015 году она стала послом ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону, в котором родилась.

Все о чемпионате мира - здесь