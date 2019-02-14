Лопырева показала новорожденного сына и свои апартаменты в Майами

Известная телеведущая, посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева в своем Инстаграме поделилась новой фотографией. На ней она запечатлена в своих апартаментах в Майами с видом на океан вместе с новорожденным сыном.
- Мои дорогие, мне понадобилось некоторое время, чтобы прочесть все ваши поздравления, спасибо вам огромное! Люблю вас! В нашей жизни произошло невероятное событие - родился сын! Я так наслаждалась последними месяцами своей беременности, чувствуя в себе новую жизнь и ожидая этой судьбоносной встречи. Наш сын родился здоровым и крепким! Даже не ожидала, что все так легко пройдет. Хотя, с другой стороны, ожидала - я была уверена, что все будет прекрасно. Передаем вам большой привет и благодарность от всей нашей семьи. Буду понемногу рассказывать вам, как мы живем и растем, - написала Лопырева.
Мои дорогие, мне понадобилось некоторое время ,чтобы прочесть все ваши поздравления, спасибо вам огромное! 🙏🏽 Люблю вас! В нашей жизни произошло невероятное событие - родился сын ❤️! Я так наслаждалась последними месяцами своей беременности, чувствуя в себе новую жизнь и ожидая этой судьбоносной встречи 🥰. Наш сын родился здоровым и крепким👶🏻! Даже не ожидала, что все так легко пройдёт. Хотя, с другой стороны, ожидала - я была уверена, что все будет прекрасно. Передаем вам большой привет 👋🏽 и благодарность от всей нашей семьи 👪. Буду понемногу рассказывать вам, как мы живем и растём)) V / My dears, I needed a little time to read all your kind wishes, thank you so much! I love you! A miracle happened in our lives, I gave birth to a son. I so enjoyed the last months of my pregnancy, feeling the new life inside me and anticipating a life-changing moment. Our son was born healthy and strong, I wasn’t expecting it to be so easy. Or maybe I was, I knew really that everything would be fine. Hello to everyone, and heartfelt thanks from the whole family. Over time I’ll share how we’re getting on, how we’re growing V 🦋
Напомним, в 2008 году Лопырева была ведущей передачи "Футбольная ночь". В 2015 году она стала послом ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону, в котором родилась.